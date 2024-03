Baltimora, si cercano i dispersi in condizioni “difficili”

MADRID. – A Baltimora sono iniziate le operazioni di immersione per la ricerca di 6 persone disperse dopo che il ponte Francis Scott Key, che si estende sul fiume Patapsco per 2.6 km, è crollato questa mattina dopo esser stato colpito dalla nave cargo Dali. Il capo del dipartimento dei vigili del fuoco di Baltimora, James Wallace, ha dichiarato che si tratta di una situazione di “ricerca e salvataggio attivo” e che il numero dei dispersi potrebbe cambiare.

Per i tentativi di salvataggio, i soccorritori si stanno avvalendo di tecnologie sonar e infrarossi e droni, ha detto Wallace, aggiungendo che sono stati identificati i veicoli sommersi nell’acqua. Al momento risulta un morto mentre sono state salvate dall’acqua due persone, di cui una, ha detto James Wallace, non è stata ferita, mentre l’altra è stata portata in un centro traumatologico locale in “condizioni molto gravi”.

Le condizioni in cui hanno luogo le ricerche, effettuate da una squadra di sommozzatori e in collaborazione con la Guardia Costiera Usa, sono “difficili”, ha detto alla CNN il County Executive di Baltimora, Johnny Olszewski, perché “stiamo parlando di un porto con un canale profondo. Ci sono 40, 50 piedi di acqua, forti correnti. Il tempo è ventoso, l’acqua è fredda. Quindi ci preoccupiamo certamente di coloro che si trovano in acqua, per non parlare della caduta dal ponte”.

Olszewski ha anche ribadito che al momento del crollo c’erano persone che lavoravano sul ponte e delle auto. Quanto avvenuto sul Ponte è un “un incubo per tutti noi della regione di Greater Baltimore”, ha detto Olszewski. Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito al crollo del ponte. Anche la sezione di Baltimora dell’FBI è sul posto.

Tuttavia, al momento non ci sono indicazioni che la collisione sia stata un atto intenzionale, ha dichiarato il segretario alla Sicurezza interna degli Stati Uniti, Alejandro Mayorkas: “Stiamo monitorando da vicino la tragica situazione che si sta verificando a seguito della collisione di una nave container con il ponte Francis Scott Key a Baltimora. I nostri pensieri sono rivolti alle famiglie dei dispersi e dei feriti”, ha scritto Mayorkas sui social media.

La nave Dali

La nave Dali era stata noleggiata dalla compagnia di navigazione danese Maersk, ma nessun equipaggio o personale della Maersk era a bordo della nave, ha dichiarato la compagnia di navigazione danese alla CNN. La Dali, gestita dalla società di noleggio Synergy Group, è stata ispezionata 27 volte da quando è stata costruita nel 2015 e da allora ha avuto due “carenze”, secondo i registri dell’Electronic Quality Shipping Information System (Equasis) consultati dalla CNN: la prima nel 2016, ad Anversa, in Belgio, per “danni allo scafo che compromettono la navigabilità” e la seconda nel giugno 2023 a San Antonio, in Cile, per “propulsione e macchinari ausiliari”. L’ultima ispezione della Dali, da cui non sono state rilevate carenze, risale al 9 settembre 2023 a New York.