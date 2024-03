Argentina, Turisti delle Radici a bordo della Vespucci

MADRID. – Dal porto di Buenos Aires, dove domenica è approdata la Nave Scuola della Marina Italiana, Amerigo Vespucci, è partita ieri la campagna internazionale per diffondere il programma del Turismo delle Radici, rivolto agli 80 milioni di italodiscendenti nel mondo, affinché possano riscoprire le terre dei loro avi.

Sul palco allestito sul molo del Rio de La Plata dall’Ente Nazionale del Turismo (Enit) e dall’Ambasciata d’Italia, si sono alternate le storie dei “Superamici”: testimonial scelti tra attori, musicisti e personaggi della cultura argentina che hanno raccontato la loro esperienza di viaggio in Italia alla scoperta delle origini della propria famiglia.

L’iniziativa “Il veliero Amerigo Vespucci incontra il turismo delle radici” è stata organizzata in occasione dell’arrivo a Buenos Aires, dopo oltre 70 anni, della nave scuola della Marina Militare ed arriva in occasione dell’‘Anno delle radici italiane nel mondo” lì dove risiede una delle più corpose comunità di italiani all’estero.

Il primo a prendere la parola è stato Daniel Piazzolla, musicista e nipote del grande compositore Astor Piazzolla, il cui nonno, Pantaleone Piazzolla, era originario di Trani. “È stato molto importante per me scoprire da dove vengo”, ha spiegato durante il suo intervento. “A Trani c’erano tutti i registri ufficiali dei viaggi dei miei avi”. Il 2024 è stato dichiarato l’anno delle Radici Italiane nel Mondo e tra le tante iniziative c’è anche quella di facilitare agli italodiscendenti provenienti da tutto il mondo l’accesso ai documenti anagrafici, ecclesiastici e doganali dei loro antenati.

Successivamente, l’attore e showman argentino Mike Amigorena ha condiviso la sua esperienza, raccontando come grazie all’Enit abbia avuto l’opportunità di visitare Bisceglie, la città da cui suo nonno partì. “É un privilegio poter sentire gli odori e i sapori della terra dei miei nonni”, ha detto. “Questo tipo di esperienze ci permettono di scoprire perché siamo come siamo. Io ho scoperto che la sensibilità si può abbracciare. E ho conosciuto parenti lontani che ricordavano ancora mio nonno”.

Amigorena ha anche espresso il desiderio di acquistare la casa che appartenne alla sua famiglia, che ha conosciuto proprio durante il suo viaggio delle radici, e tornare a Bisceglie come concittadino: “so che la Regione Puglia sta generosamente agevolando questo tipo di pratiche, e sogno di poterlo fare presto”.

All’evento erano presenti anche il ministro del Turismo, Daniela Santanché, e Giovanni Maria De Vita, Coordinatore del Turismo delle Radici della Farnesina, insieme all’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, Fabrizio Lucentini, che hanno concluso l’incontro con un saluto ai presenti. “Queste persone hanno vissuto un’esperienza toccante – ha affermato Santanché.- E sono tornate ancor più orgogliose di ciò che sono diventate. Questo è lo spirito del turismo delle radici”.

Santanchè: “In Argentina per promuovere l’Italia”

“In Argentina il 50 per cento della popolazione ha origine italiana: ci sembrava quindi giusto partire da qui per presentare il ‘Turismo delle radici’. Riscoprire le proprie radici è fondamentale”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè che ieri sera ha preso parte all’iniziativa “Il veliero Amerigo Vespucci incontra il turismo delle radici”, organizzata in occasione dell’arrivo a Buenos Aires, dopo oltre 70 anni, della nave scuola della Marina Militare.

“Qui sono arrivati liguri, piemontesi, marchigiani, calabresi, napoletani: da tutta l’Italia – ha continuato il ministro – A loro vogliamo dire che il legame con l’Italia non si è mai spezzato. L’Italia pensa ai suoi connazionali che vivono all’estero e li vuole portare a far conoscere il Paese”. Vuole dare loro la possibilità di “vivere emozioni importanti” legate alla scoperta della propria terra d’origine e delle proprie radici: “Potranno così sentire il profumo di casa”.

De Vita (Maeci): “Sviluppare una nuova stagione di relazioni”

“Siamo lieti di partire da Buenos Aires per il lancio della nostra campagna informativa sul 2024 ‘Anno delle radici italiane nel mondo’. Buenos Aires è un luogo simbolico perché capitale di un Paese, l’Argentina, la cui popolazione è per metà di origine italiana”. Così Giovanni Maria De Vita – consigliere di Ambasciata e responsabile del Progetto “Turismo delle Radici” presso la Direzione Generale Italiani all’Estero della Farnesina – che ieri sera ha partecipato all’iniziativa “Il veliero Amerigo Vespucci incontra il turismo delle radici” organizzata in occasione dell’arrivo a Buenos Aires, dopo oltre 70 anni, della nave scuola della Marina Militare.

“Qui risiedono oltre 20 milioni di persone di origine italiana e stiamo lavorando per accoglierle nel nostro Paese – ha aggiunto De Vita a – abbiamo creato la piattaforma ‘Italea.com’ e abbiamo previsto per loro un ricco programma di vantaggi e benefici”. “Ci teniamo molto ad accogliere le persone di origine italiana, lo dobbiamo come italiani – conclude – speriamo che il Turismo delle radici sia una occasione per riavvicinare la comunità italiana all’estero al nostro Paese e sviluppare così una nuova stagione di relazioni”.