Gaza, Bonelli e Fratoianni di ritorno da Rafah: “Meloni, perché non vai lì?”

MADRID. – ”Dico alla premier Meloni: se non credi a noi, vai tu al valico di Rafah e vedi il disastro umanitario che è in corso: chilometri e chilometri di camion che non possono entrare è qualcosa che non può essere accettato”. Il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, è appena di rientro dalla missione al Valico di Rafah, insieme al segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni e altri parlamentari di opposizione, membri di associazioni pacifiste e Ong.

“Dopo questo viaggio – sottolinea Fratoianni – c’è una cosa che salta agli occhi: il dibattito attuale sul fatto che a Gaza si possa parlare o meno di genocidio è insopportabile, un dibattito in punta di penna o di diritto. Scegliete voi la parola che preferite. Quello che abbiamo visto non può essere in alcun modo negato, siamo di fronte all’assedio come arma di guerra, all’assedio per fame. C’è un camion d’acqua fermo da oltre 30 giorni.

Sul termine genocidio – aggiunge il leader di Si – deciderà la Corte penale internazionale, non può deciderlo la politica ma quello che la politica non può negare è che quello che sta accadendo è non solo un crimine di guerra, ma un crimine di guerra fondato sull’uso scientifico dell’assedio per impedire l’accesso di beni fondamentali alla vita che potrebbero alleviare la condizione di un milione e mezzo di persone”.

Superate le 100 mila firme alla petizione che chiede di accertare i crimini di guerra di Netanyahu e il cessate il fuoco, “che testimoniano – sostiene Fratoianni – come lo sdegno e l’urlo di fronte a quello che sta accadendo a Gaza siano diffusi in questo paese: è davvero arrivato il momento che anche il governo se ne accorga, perché anche sul piano diplomatico ci si muova”. I due leader saranno sabato in piazza a Roma alla manifestazione per la pace promossa dalla Cgil.

“C’è una grande ipocrisia e una grande contraddizione – afferma Bonelli -: mentre oggi si difendono con le armi le navi, con una missione nel Mar Rosso che noi riteniamo non abbia chiarito i suoi obiettivi, si impedisce a dei camion di entrare a Gaza per salvare dalla morte per fame tante persone. Tutto ciò è inaccettabile, per questo andremo in piazza sabato per chiedere di cominciare a lavorare per la pace e non rassegnarsi a questa politica disgraziata del riarmo a tutti i costi”.

“Avete visto – aggiunge il numero uno dei Verdi – le immagini che Macron ha postato sui social, ovvero gli aerei francesi che lanciano dall’alto gli aiuti: aiuti che però equivalgono appena a quelli di un tir e mezzo. Per quale ragione la comunità internazionale non alza la voce come ha fatto in altre circostanze per dire a Netanyahu, che si sta macchiando di gravi crimini contro l’umanità, di aprire il valico di Rafah? Sono stati bloccati medicinali, incubatrici per bambini. L’attuale direttore dell’Unrwa, l’americano Scott Anderson, ci ha riferito che le amputazioni vengono fatte con il filo spinato in assenza di anestesia per la carenza di farmaci”.

“Abbiamo urlato che gli ostaggi devono essere liberati – spiega infine Bonelli – la cosa da evitare è che ci sia la contrapposizione tra due popoli, che non possono essere vittime degli errori di Hamas e di Netanyahu, che è il vero problema oggi per risolvere la questione. Il vero obiettivo del governo israeliano è quello di depalestinizzare Gaza e arrivare a un controllo totale su quei territori”.