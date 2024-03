Attilio Mingolla: “Ho portato la mia terra a Madrid”

Il ristorante Mena è l’unico che offre a Madrid solo piatti pugliesi fatti con ingredienti della regione che possiamo trovare invece in un altro locale all’interno del mercato di La Cebada – Tutto è iniziato nella cucina di nonna Gemma

MADRID.- I suoi ricordi sono così vividi che mentre parla ci sembra di vedere nonna Gemma impegnata in cucina a preparare i piatti tipici pugliesi mentre un Attilio Mingolla bambino e il fratello gemello Simone, seguono con attenzione il suo movimento delle mani, l’accurata mescolanza degli ingredienti in un rito che si ripete da generazioni.

Non poteva immaginare nonna Gemma che un giorno quel bambino curioso che si nutriva di tradizioni mentre sognava il mondo, avrebbe portato le sue ricette in Spagna nel cuore di Madrid.

Si chiamano Mena i due locali che Attilio Mingolla ha fondato in questa città, nel quartiere di La Latina. E ci spiega il perché del nome:

-La Puglia ha tanti dialetti diversi, a volte facciamo fatica a capirci anche fra noi, ma la parola Mena è trasversale e la usiamo tutti. È un’espressione che si usa per dare coraggio, per dirti “vai avanti” e anche per spronare qualcuno a fare in fretta. È una parola che sento mia perché me la ripeto quando mi sento stanco o devo affrontare un problema-.

Attilio Mingolla ha studiato a Brindisi. “Avevo 13 anni quando dovetti scegliere il liceo in cui studiare e decisi di andare a Brindisi, in una scuola in cui non c’era nessuna persona conosciuta. Fu il primo allontanamento fisico dal paese, il primo di tanti altri passi. Avevo voglia di viaggiare, di scoprire luoghi nuovi. Il paese mi stava stretto ma non ho mai dimenticato da dove vengo, e non parlo solo della famiglia o degli affetti ma proprio della mia terra, quel territorio che mi ha cresciuto e mi ha formato”.

Finita la scuola va a Firenze per studiare chimica e poi vola in Inghilterra grazie all’Erasmus. “Un programma che dovrebbero rendere obbligatorio perché è un’esperienza molto importante soprattutto per chi non è abituato a viaggiare”.

Da Firenze si è trasferito a Barcellona per un master in chimica e in quella stessa città ha lavorato come ricercatore scientifico nel CSIC (Consejo Superior de Investigación Científica) con una borsa di studio.

Dopo un breve rientro in Puglia Attilio spiega di nuovo le ali per venire a Madrid a lavorare in una grande azienda di sushi come incaricato del controllo di qualità.

Un’esperienza importante che gli ha permesso di viaggiare e restare anche per periodi piuttosto lunghi in paesi che non conosceva come la Finlandia e la Norvegia.

Era proprio in Finlandia quando prese una decisione che era andata maturando a poco a poco: aprire un suo locale a Madrid. “Ricordo perfettamente il giorno della mia decisione definitiva perché quello stesso giorno mio fratello annunciò la gravidanza della sua compagna”.

Attilio voleva un locale in cui trasferire, attraverso i sapori e i profumi, un pezzo della sua terra.

Facendo tesoro dell’esperienza accumulata fino a quel momento, il 13 febbraio del 2020 Mingolla inaugura il primo Mena all’interno del mercato di La Cebada. Purtroppo, non poteva immaginare che dopo solo tre settimane avrebbe dovuto chiudere a causa del lockdown che ha bloccato il mondo.

-E comunque quelle tre settimane avevano generato una grande curiosità e quando a luglio abbiamo riaperto a poco a poco le persone sono tornate e l’attività ha ripreso con un buon ritmo-.

Il punto Mena nel mercato di La Cebada, presto diventerà piccolo per la richiesta della clientela e quando arriva l’opportunità di aprire un altro locale sempre nella stessa zona Attilio si dice “Mena Attilio” e decide di lanciarsi verso una nuova avventura.

-Per me era importante restare nella stessa zona, credo nei locali comunitari, di quartiere, per cui questo spazio a pochi passi dalla Cebada mi è subito parso un’occasione da non perdere-.

Il tempo gli ha dato ragione visto che i suoi Panzerotti e le Puccie fatti con ingredienti della sua regione sono diventati rapidamente famosi. Il primo locale è rimasto nel mercato La Cebada come punto vendita dei prodotti che Attilio usa per i suoi piatti, ed è anche un luogo in cui organizza degustazioni.

Mentre lo vediamo all’opera nella minuscola cucina di Mena dalla quale escono non soltanto cinque tipi di panzerotti e cinque di puccia ma anche le bombette di Martinafranca, le orecchiette alle cime di rape, le tagliatelle alle cozze, la m’pepata di cozze, le braciole al sugo, e la domenica i paccheri con il ragù di carne di vacca e di maiale lasciato stufare tre ore, “proprio come si fa a casa la domenica”, gli chiediamo come possa fare tante cose in uno spazio tanto ridotto.

-L’esperienza fatta con l’azienda di sushi è stata utilissima per capire come va organizzata una cucina in uno spazio piccolo, affinché tutto scorra. Lì a volte avevamo stand di 9 metri in cui in cui si faceva dalla produzione all’esposizione-.

Accanto ad Attilio ci sono quattro fedelissimi, Katerine, Laura, Domenico e Juan, che lavorano fianco a fianco rendendo possibile il miracolo di soddisfare le esigenze dei sempre più numerosi clienti. A loro si è recentemente aggiunta Graziana che cura la comunicazione. Per ora il ristorante apre di sera da mercoledì a venerdì, sabato tutto il giorno e domenica a pranzo. Ma… le richieste dei clienti crescono e quindi il team Mena sta pensando di aprire anche all’ora di pranzo.

I piatti che offre provengono tutti dalla tradizione pugliese, e vengono preparati secondo le ricette della nonna. Quella di Mingolla non è una cucina imparata in una scuola di chef ma a casa, con la nonna per la quale prova un amore che sprigionano i suoi occhi, e a lei ha dedicato il panzerotto classico, quello con mozzarella e pomodoro che ha chiamato Nonna Gemma.

Ricorda con grande emozione il giorno in cui la nonna, ha preso per la prima volta nella sua vita un aereo per venire a Madrid e conoscere il suo locale.

-Le ho preparato il panzerotto classico. Lei lo ha mangiato in silenzio, degustandolo con calma e io la guardavo con ansia crescente. Alla fine, le ho chiesto: “e allora nonna?” e lei mi ha guardato e mi ha detto: “come quelli che faccio io”. È stato il massimo, la sua approvazione per me era più importante di tutto. Avevo superato la prova del fuoco!-

Il Mena non è soltanto l’unico locale a Madrid in cui si degustano unicamente piatti pugliesi con ingredienti pugliesi ma anche un punto di ritrovo della comunità italiana che in quel locale si riunisce sempre di più per eventi diversi, dai dibattiti politici alla proiezione di film, dalla presentazione di libri a incontri linguistici e simpatici serate a quiz. Sono sempre di più le associazioni regionali e culturali che si avvicinano ad Attilio per organizzare insieme a lui serate interessanti e particolari. Mena ha sempre le porte aperte per tutte le nostre attività ma non solo. È diventato un referente per tutto il quartiere e molti spagnoli scoprono la Puglia e viaggiano in Puglia dopo aver conosciuto e aver mangiato da Mena.

Recentemente Attilio Mingolla è anche stato designato Presidente dell’Associazione Pugliese in Spagna, un’associazione molto attiva anche grazie al sostegno della regione da sempre attenta alle sue comunità all’estero. A Madrid sono tanti i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie italiane ma poche accolgono una vita sociale così intensa come il Mena.

-Ho sempre avuto la passione per l’associazionismo. Mi piace quando c’è fervore, si respira dinamicità. Tendo a circondarmi di persone così e credo che anche per loro diventi naturale venire al Mena per proporre attività. Nei periodi in cui sono rientrato in Italia ho promosso molte iniziative culturali e sociali, per esempio ho dato corsi di fotografia -altra mia passione-, ho organizzato concerti e conferenze all’interno di un’associazione culturale. Poterlo fare anche qui, mentre porto avanti la mia attività commerciale è una cosa che mi riempie molto-.

Come presidente dell’Associazione Pugliese dice, ridendo, che già prima Mena stava diventando un punto di promozione turistica tanto che molti spagnoli che sono andati in Puglia sono andati a conoscere il suo paese Oria nella zona di Brindisi, un paese in collina, a pochi chilometri dal mare dominato da un castello con una storia misteriosa, come tutti i migliori castelli.

Tra le attività che ha in programma come Presidente dell’Associazione c’è quella di organizzare anche quest’anno una grande manifestazione come quella realizzata nel 2023 nella Scuola Statale Italiana di Madrid che fu dedicata all’enogastronomia e all’artigianato pugliese.

-La regione Puglia aiuta le comunità all’estero nella promozione di eventi per cui ora stiamo lavorando su alcune idee. Per quanto mi riguarda mi piacerebbe organizzarne uno sui dialetti dal momento che nella regione non soltanto c’è una varietà enorme di dialetti molto diversi tra loro ma ci sono anche lingue autoctone come il griko salentino, l’albanese, il provenzale. Nel corso del mio mandato vorrei portare avanti due cose: riavvicinare quelle persone che per lavoro o altro si sono allontanate, e poi creare un networking tra tutte le nostre associazioni, non solo quelle regionali, per promuovere insieme a loro più eventi nel corso dell’anno-.

Prima di andare via osserviamo lo spazio del Mena le cui pareti sono attraversate da frasi pugliesi, detti popolari che derivano dal dialetto salentino, quello tra i cui suoni è cresciuto Attilio.

-In questo spazio -ci dice con il suo inconfondibile sorriso- ho voluto trasportare un pezzo della mia terra. I profumi, i sapori, le scritte sono un modo di superare confini senza lasciare casa-.