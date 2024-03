Oposición: fecha electoral da poco margen para ejecución de elecciones democráticas en Venezuela

CARACAS – La fijación de fecha para las elecciones presidenciales establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha generado reacciones debido al poco margen para su ejecución, pues son menos de 5 meses para la convocatoria y tiempo de actualización del Registro Electoral (RE), considerando un tiempo insuficiente, dado lo significativo de los comicios a celebrar.

Lo ajustado de los tiempos dificulta que los venezolanos en el extranjero puedan actualizar sus datos en el RE y además complica la presencia de Misiones de Observación Internacional.

Por su parte el comando de María Corina Machado aseguró estar preparados para ganar las elecciones en cualquier escenario, sin importar la fecha que se fije y señalan que no van a impedir que la población tenga esperanzas.

“Nosotros ante la desmoralización, organización, vamos a seguir avanzando en la organización de los Comanditos, esta campaña la asumió el pueblo, la candidatura de María Corina Machado se la apropió la gente, eso es lo que estamos haciendo y procurando”, comentó Henry Alviarez del Comando de Machado.

Por su parte Juan Pablo Guanipa indicó que “Maduro sabe que no lleva vida”, por eso es que inhabilitan a Machado y ponen fecha para el 28 de julio. “ En cinco meses no podemos depurar el RE completamente, inscribir a los tres millones de personas en edad de votar que no están en el RE, asegurar el voto de los venezolanos afuera o conformar una misión de observación internacional. El chavismo sabe que los venezolanos los queremos fuera del poder. Saben que queremos recuperar los años perdidos a los que nos condenaron. Por eso inhabilitan, por eso meten preso a cualquiera que se les oponga”.

El periodista experto electoral, Eugenio Martínez, manifestó que “el CNE violó la Ley Orgánica de Procesos Electorales con su reciente anuncio, pues hizo la convocatoria sin presentar el respectivo cronograma (las fechas que leyó Amoroso no son un cronograma), además modificó el cierre legal del RE”.

Quién por la Unidad?

Antes la fecha fijada, líderes de la oposición se preocupan por la candidatura de de María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos públicos y el cronograma establece que la inscripción de los candidatos debe ser del 21 al 25 de marzo. Por lo que sólo quedan 15 días para decidir quién será el candidato de la oposición por la mesa unitaria que se enfrente a Maduro, advirtió Manuel Ferreira, Alcalde de Lechería y dirigente de Fuerza Vecinal.

Entre tanto el exgobernador de Miranda Henrique Capriles, dijo que no le sorprende la fecha electoral, y manifestó que es hora de tomar decisiones para mantenerse en el camino del voto y dejar a un lado el interés personal por encima del de los venezolanos.

Asimismo el exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, ratificó su respaldo a Machado. Delsa Solórzano de Encuentro Ciudadano, al igual que Un nuevo Tiempo, dijo estar comprometida con la unidad y al voto.

Finalmente, María Corina Machado expresó que el régimen pretende desconocer lo que tienen que hacer (…) “Nosotros tenemos la fuerza y ellos lo saben. Son ellos los que, en su cobardía y debilidad, pretenden borrar de un palazo lo que aquí pasó y sacar a Venezuela de lo que es el deber constitucional de elecciones presidenciales este año” (…) todo lo que va a pasar en la Venezuela de estas próximas décadas va a depender de lo que nosotros hagamos en estos próximos días”.

