Presidenziali Usa, al Super Tuesday dominano Biden e Trump

MADRID. – Si va verso il secondo round tra Joe Biden e Donald Trump alle prossime elezioni presidenziali. La giornata di ieri, infatti, ha visto dominare il presidente statunitense e l’ex presidente al “Super Tuesday”, il giorno in cui negli USA si vota in più Stati contemporaneamente per le primarie, rispettivamente, dei Repubblicani e dei Democratici. Un appuntamento importante in attesa delle presidenziali che quest’anno ha visto andare al voto 15 Stati e il territorio delle Samoa Americane.

Sul versante del Partito Repubblicano, spicca la vittoria di Nikki Haley in Vermont, anche se con poco margine (circa il 50 per cento contro il 46 per cento dell’ex presidente). Per l’avversaria di Trump è il secondo Stato conquistato dopo Washington DC.

Per quanto riguarda il Partito Democratico, Biden è risultato vincitore quasi dovunque con una sorpresa: nelle isole Samoa Americane è stato sconfitto dall’imprenditore Jason Palmer. In quest’ultimo caso, Palmer ha ottenuto quattro delegati e Biden due, che parteciperanno alla “convention” durante la quale verrà scelto il candidato del partito alle elezioni presidenziali.

Come fa sapere CNN, lo Speaker della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, si è congratulato con Trump, riferendosi a lui già come candidato del Partito Repubblicano alla presidenza. In Italia, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha esultato su X per il risultato di Trump, scrivendo: “Avanti Repubblicani, avanti. Donald Trump, avanti col cambiamento! Nel 2024 si svolta, negli USA e in Europa”.

Sul versante del Partito Democratico, invece, un promemoria citato dalla CNN, firmato dal campaign chair di Biden Jen O’Malley Dillon e dalla responsabile della campagna Julie Chavez Rodriguez, ha fatto il punto sul ruolo che potrebbe avere Nikki Haley per la sconfitta di Trump. Nel promemoria, si legge che la resilienza della sfidante dell’ex presidente alle primarie del GOP è una prova che Trump deve affrontare un limite al sostegno da parte degli elettori tradizionalmente repubblicani.

Nella nota, infatti, è scritto che: “Una quota significativa di elettori moderati e di Haley in tutto il paese afferma che Trump non può contare sui loro voti alle elezioni generali”. Quale delle due visioni risulterà essere quella giusta, lo si vedrà a novembre quando il popolo statunitense andrà al voto per scegliere il prossimo presidente.

Cnn: Haley verso l’annuncio del ritiro

Nikki Haley lascia. L’ex governatrice della Carolina del Sud, stando a quanto riporta la Cnn, annuncerà nelle prossime ore la decisione di lasciare la corsa presidenziale repubblicana, lasciando campo libero all’ex presidente Donald Trump. Secondo un collaboratore di Haley, “il punto di riferimento per rimanere in corsa non è stato raggiunto”.

Troppo grande il divario tra i 995 delegati conquistati dal Tychoon e gli 89 dell’avversaria. Alle 16 ora italiana, Haley dovrebbe parlare da Charleston, nella Carolina del Sud, per rinnovare il suo appello per un ritorno ai principi conservatori e per ribadire le sue critiche alla politica isolazionista. Da quanto si apprende, non offrirà alcun sostegno a Trump.