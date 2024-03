Il Real Madrid aprirà una ‘Academy’ nell’Universidad Metropolitana

CARACAS – Nella splendida cornice del “Paraninfo Luisa Rodríguez de Mendoza” della Unimet é stata presentata l’Academy del Real Madrid. Per i promotori dell’iniziativa e gli amanti della palla a chiazze é un sogno che diventa realtá. Con questo evento è stata posta la prima pietra per una scuola calcio sui campetti dell’Alma Mater del rione capitolino “Terrazas del Ávila”.

Tra i principali promotori di questa iniziativa ci sono “MVP Mundo”, “Fundación Real Madrid” e l’Unimet. In passato, ci sono stati eventi della denominata “Casa Blanca” in Venezuela, ma adesso l’intenzione del Real Madrid é creare la sua Academy che in principio avrá come sede Caracas, ma che in futuro si espanderá in diverse regioni del Venezuela.

Nell’incontro con i media erano presenti Ricardo Negrín (presidente della MVP Mundo), Álvaro Sayago (direttore sportivo della Unimet) e Javier Fernández (rappresentante in Venezuela della Fundación Real Madrid).

“É un piacere tornare in Venezuela, questa volta con l’Academy permanente. In precedenza siamo venuti nel 2022 e 2023 con sette ‘clínicas deportivas’ di tre giorni” – spiega Javier Fernández, rappresentante del Real Madrid, aggiungendo – La Academy si basa sulla filosofía ed i valori del Real Madrid, i calciatori riceveranno le induzioni dalla categoria iniziale fino alla prima squadra”.

Durante la conferenza stampa gli organizzatori hanno annunciato che gli aspiranti calciatori che vogliano partecipare all’evento dovranno pagare 160$ al mese. I giovani talenti oltre ad imparare i segreti del mestiere con allenatori omologati dalla squadra “merengue”, riceveranno l’abbigliamento di gioco e di allenamento del Real Madrid. I ragazzi che mostreranno un impegno in campo potranno optare per un sconto nella matricola.

“I partecipanti vivranno un’esperienza iindimenticabile con allenamenti 5 giorni alla settimana e riceveranno lo stesso kit dei calciatori del Real Madrid” ha dichiarato Ricardo Negrín, presidente di MVP Mundo.

A futuro i promotori dell’Academy del Real Madrid non escludono che vengano in Venezuela calciatori della prima squadra o ex campioni per dare lezione speciali agli aspiranti calciatori.

Le scuole del Real Madrid in Venezuela potrebbero avere come sedi l’Isola di Margarita, Aragua, Barinas, Barquisimeto, Maracaibo e una regione andina ancora da definire (Trujillo, Mérida o Táchira).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)