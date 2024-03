Champions League: la Lazio eliminata dal Bayern Monaco dice addio all’Europa

MADRID. – Non inizia bene l’avventura delle formazioni italiane nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Infatti, la serie negativa della Lazio sembra non avere fine: dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Fiorentina e Milan, ecco anche l’eliminazione dalla Champions League. I biancazzurri sono stati seccamente sconfitti dal Bayern Monaco negli ottavi di finale di ritorno della competizione (3-0), non riuscendo a difendere l’esiguo vantaggio costruito all’andata.

Doppio Kane e Müller: la Lazio affonda in Baviera

Nonostante l’1-0 dell’andata avrebbe dovuto infonderle forza e coraggio, la truppa di Sarri ieri sera alla Fußball Arena di Monaco è sembrata la classica matricola spaurita, incapace di costruire gioco e del tutto in balia di un avversario che ha recitato a proprio piacimento la parte del leone.

I laziali hanno pensato solo a difendersi, piazzandosi nella loro metà campo senza mai superarla, se si eccettua un’occasione d’oro per Immobile, con il napoletano che sprecava malamente di testa a tu per tu con il portiere tedesco Neuer. Era il prologo al tracollo: il Bayern, fin lì all’assalto tambureggiante, trovava il gol che pareggiava il risultato dell’andata grazie al bomber Harry Kane, lesto a mettere in rete da distanza ravvicinata ed approfittando di un tentativo goffo di intervento da parte del portiere Provedel.

Era il gol che portava definitivamente la partita dalla parte del Bayern che, all’ultimo secondo del primo tempo, trovava anche il raddoppio con l’intramontabile Thomas Müller, abile a trasformare in gol un gran tiro al volo di Matthijs De Ligt.

Nella ripresa, erano ancora i bavaresi a triplicare con Kane, che depositava in rete una corta respinta di Ivan Provedel dopo un tiro di Leroy Sane. Il Bayern approda ai quarti di finale, lasciando le briciole ad una Lazio mai in partita. Per i biancazzurri, sono tempi cupi: fuori agli ottavi dalla Champions, eliminati dalla Supercoppa Italiana ed attualmente 9° in campionato, con 11 sconfitte sulle spalle ed un futuro decisamente incerto.

Le parole di Sarri: “Il secondo gol ci ha tagliato le gambe”

Nel gelido post-match di Monaco di Baviera, l’allenatore della Lazio Maurizio Sarri (anche lui finito sul banco degli imputati), ha provato a spiegare l’eliminazione: “Dopo il secondo gol è iniziata un’altra partita – ha detto Sarri – stasera c’è stato il Bayern vero, ma era un qualcosa che ci poteva stare. Eravamo riusciti a stare bene dentro la gara, avendo anche l’occasione per segnare. L’1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 ci ha tolto le convinzioni”. Il tecnico della Lazio infine ha aggiunto: “Le occasioni all’andata c’erano state. Venire qui con un altro risultato poteva essere un’altra storia, però il divario tecnico c’è”.