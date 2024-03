Coppa Sudamericana: le squadre venezuelane iniziano il cammino verso “La Gran Conquista”

CARACAS. – Uno dei tornei piú attesi, dopo la Coppa Libertadores, sta per iniziare: stiamo parlando della Coppa Sudamericana. La prima fase di questa manifestazione sportiva parteciperanno 32 squadre che si affronteranno tra di loro in una gara unica. Le vincenti dopo i 90 minuti regolamentari accederanno alla fase a gironi, in caso di paritá si andrá direttamente ai calci di rigore.

Il Venezuela sará presente con quattro squadre che si affronteranno tra di loro: Carabobo, Deportivo La Guaira, Metropolitanos e Rayo Zuliano.

Oggi, alle 20:00 (ora di Caracas), nella stadio Misael Delgado di Valencia i “Granates” ospiteranno i “Violetas”. Casualitá del destino, queste due formazioni si sono affrontate nell’ultimo turno di campionato nello stadio Olímpico della UCV. Per la cronaca i 90 minuti di gioco si sono chiusi sul punteggio di 1-1: i “Granates” si erano portati in vantaggio con Miguel Ángel Pernía (59’), i padroni di casa hanno pareggiato i conti con Marco Bustillo (78’). Poi, nell’ormai tradizionale Copa Rey de Marcas ad avere la meglio é stato il Carabobo che si é imposto per 4-5. Ci saranno anche oggi i tiri dal dischetto per conoscere chi accederá alla fase a gironi della Copa Sudamericana?

I “Granates” parteciperanno per la 5ª volta nella storia nella Copa Sudamericana, i precedenti risalgono alle edizioni di 2004, 2006, 2007, 2015 e 2024. L’unica vittoria del Carabobo al 2004 quando s’impose con un globale di 2-0 sul Deportivo Italchacao: 0-0 a Caracas e 2-0 a Valencia.

Dal canto suo, i “Violetas” andranno a caccia della terza partecipazione alla fase a gironi della Coppa Sudamericana dopo le esperienze del 2021 (dopo aver eliminato il Puerto Cabello) e 2022 (quando superarono l’Estudiantes de Mérida).

L’altra sfida “fraticida” metterá a confronto, sul campo dello stadio Brigido Iriarte, Rayo Zuliano e Deportivo La Guaira: questa gara é in programma giovedí alle 18:00 (ora del Venezuela).

I “maracuchos” diventeranno la 23ª squadra della Liga Futve che parteciperá alla Coppa Sudamericana.

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)