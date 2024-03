Gaza, nulla di fatto per la tregua. Oms: “I bambini muoiono di fame”

MADRID. – Mentre, secondo le ultime stime del ministero della Sanità di Gaza (gestito da Hamas) il bilancio delle vittime accertate palestinesi nella Striscia dal 7 ottobre raggiunge quota 30.631 (oltre a 72.043 feriti), dal Cairo si registra un nulla di fatto ai colloqui per il cessate il fuoco. Il confronto tra i mediatori si sono infatti interrotti senza produrre alcun risultato.

Secondo il rappresentante di Hamas Bassem Naim, nella due giorni di colloqui il gruppo militante palestinese ha illustrato la sua proposta di tregua, e adesso è in attesa di un segnale dalla controparte israeliana.

Tel Aviv non ha però inviato alcun proprio rappresentante agli incontri, il che ha indotto Naim ha dichiarare che il premier dello Stato ebraico, Benjamini Netanyahu, “non ha intenzione di raggiungere un accordo e la palla ora passa agli americani” chiamati a indurre l’alleato a un passo concreto verso lo stop alle operazioni militari. Da parte sua, Israele non ha rilasciato commenti sulle trattative del Cairo.

Intanto, nell’enclave la situazione è di giorno in giorno più tragica. L’ennesimo allarme è giunto questa mattina su X da parte del dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, secondo il quale “i bambini stanno morendo di fame nel nord di Gaza”.

Ghebreyesus ha rilevato che i sopralluoghi dell’organizzazione durante il fine settimana agli ospedali di al-Awda e Kamal Adwan, nel quadrante settentrionale della Striscia, sopralluoghi che erano stati interrotti dall’inizio di ottobre, hanno evidenziato prospettive nerissime per i gravi livelli di malnutrizione della popolazione, con casi di bambini letteralmente periti d’inedia, il tutto in una situazione di grave carenza di carburante, cibo e forniture mediche nelle strutture sanitarie.

“La situazione all’ospedale al-Awda – ha scritto il direttore generale dell’Oms – è particolarmente spaventosa, poiché uno degli edifici è distrutto”, ha scritto. “L’ospedale Kamal Adwan è l’unico nosocomio pediatrico nel nord di Gaza ed è sopraffatto dai pazienti. La mancanza di cibo ha provocato la morte di 10 bambini. La mancanza di elettricità rappresenta una seria minaccia per la cura dei pazienti, soprattutto in aree critiche come l’unità di terapia intensiva e l’unità neonatale”, ha aggiunto.