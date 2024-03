Gentiloni: “Ue può rispondere a grandi sfide con un certo ottimismo”

ROMA. – L’Europa ha di fronte grandi sfide “a cui però l’Ue può rispondere con un certo ottimismo, per due ragioni. La prima è che è possibile che ci sia una ripresa dei consumi e della crescita nella seconda metà di quest`anno, i salari stanno crescendo in diversi paesi europei, non abbastanza, non a livello dell`inflazione, ma stanno crescendo”, ha affermato il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni intervenendo al convegno per i 40 anni di Affari & Finanza (Repubblica).

“Il secondo motivo di ottimismo” è che si è riusciti a colmare “almeno un po`” il divario enorme che c’è “tra domanda di Europa e il fatto che il bilancio dell`Unione Europea è l`1% del Pil europeo, cioè zero, questa roba si è in parte colmata con Next Generation Eu”, ha proseguito.

“Nel 2019 abbiamo raccolto sui mercati finanziari 400 milioni di euro come Enione europea. Nel 2021 130 miliardi: cioè in due anni siamo passati da 0,4 a 130. Da qui l’ottimismo – ha concluso Gentiloni -: perché la strada da percorrere, se uno vuole, vedremo, per contribuire al rilancio dell`economia c’è”.

