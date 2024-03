F1, GP del Bahrain: come cresce questa Ferrari. Ora insidia la Red Bull

MADRID. – La RB20, nelle mani di Max Verstappen, sembra anche quest’anno non avere rivali. Ma una novità importante, dopo il primo GP del Bahrain disputato sabato scorso e che ha dato il via ufficiale alla nuova stagione di F1, sembra porsi all’orizzonte: la ritrovata competitività delle Ferrari, che nella prima gara di questo 2024 sono arrivate al terzo e quarto posto, immediatamente alle spalle delle Red Bull di Verstappen e Perez. Una nuova vita, dunque, per Sainz e Leclerc, con i progressi incredibili della loro SF-24. Una macchina progettata per vincere.

Sainz e Leclerc: un terzo e quarto posto che fa ben sperare

E a Maranello sono tutti convinti che il trend positivo non si fermerà di certo qui. E se per questa Ferrari ci sarà un futuro roseo, lo si potrà intuire già in Arabia Saudita, su un tracciato e un asfalto completamente diversi rispetto al Bahrain. Intanto, in Italia, si godono i primi responsi positivi: a Sakhir, Sainz ha chiuso poco distante da Perez e Leclerc ha tenuto, nonostante i problemi all’impianto frenante.

Sabato prossimo a Jeddah, come già accennato, ecco subito un’altra occasione per la Ferrari di avvicinare ulteriormente le Red Bull, grazie ad un asfalto poco abrasivo, a un degrado ridotto al minimo e ad una gara, quindi, nella quale potrebbero anche cambiare alcuni valori tecnici. Occhio comunque alla Mercedes, che ha una buona macchina ma che in Bahrain ha tradito le attese, con il quinto posto di Russel e il settimo di Hamilton.

La gara in pillole: i due piloti della Ferrari hanno dimostrato personalità

Tornando alle Ferrari, gli ultimi responsi dal Bahrain sono davvero lusinghieri: quella di Sainz è stata una grande gara. Lo spagnolo ha capitalizzato nel GP ciò che gli era mancato in qualifica. Denota forte personalità e voglia di vincere il sorpasso sul compagno di scuderia Leclerc, con lo stesso Sainz che ha provato persino a mettere pressione a Perez.

Meno brillante, forse, la performance del monegasco: un contrattempo all’impianto frenante gli pregiudica una reale competitività fin dall’inizio, con le temute gomme morbide C3 che hanno rappresentato più un problema che un alleato. E’ stato bravo, comunque, Leclerc, a mantenere la concentrazione e a sfruttare il finale di gara, con poca benzina, per lasciarsi dietro un pericoloso Russell.