Peskov: “L’occidente vuole la guerra”

MADRID. – Dopo le reazioni “a caldo” della portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, questa mattina è direttamente il Cremlino a commentare le intercettazioni divulgate venerdì scorso di una conversazione tra alti ufficiali tedeschi, avvenuta il 19 febbraio, nella quale tra l’altro si discute delle modalità operative di un ipotetico attacco al ponte di Crimea.

In particolare, le intercettazioni – pubblicate da Margarita Simonyan, caporedattrice del gruppo Rossiya Segodnya e del canale televisivo RT – rivelano l’impegno dei militari tedeschi nella ricerca della modalità più efficace di centrare l’infrastruttura utilizzando missili Taurus senza però rendere palese la partecipazione di Berlino al conflitto. Inoltre, i militari spiati sembrano rivelare indirettamente la presenza sul terreno di personale militare britannico e statunitense.

Dunque, ha affermato questa mattina il portavoce presidenziale russo, Dmitry Peskov, è adesso necessario scoprire se la Bundeswehr stia studiando questi piani d’attacco “di propria iniziativa”, ovvero senza un controllo politico. In tale ottica, ha aggiunto Peskov “la questione è quanto sia controllabile la Bundeswehr e quanto il signor Scholz controlli questa situazione oppure se tale sviluppo sia invece organico alla politica statale della Germania”.

Per il portavoce del Cremlino, entrambe le ipotesi “sono molto negative, entramba sottolineano ancora una volta il coinvolgimento diretto dei paesi del cosiddetto Occidente collettivo nel conflitto in Ucraina”. Peskov ha osservato che la registrazione della conversazione stessa suggerisce che la Bundeswehr stia approntando in modo sostanziale e specifico i piani per attacchi sul territorio russo. L’accaduto quindi, “non richiede alcuna interpretazione giuridica; qui tutto è più che ovvio”.

Quindi Peskov ha ricordato che Scholz “ha promesso di effettuare un controllo rapido ed efficace” sull’accaduto auspicando che Mosca, almeno attraverso i media, venga messa a conoscenza dei risultati di tale verifica.