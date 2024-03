Verso il gran finale di Doc, serie tv del momento

La fiction “medical” più amata dagli italiani continua ad avere grandissimi consensi e ascolti record. E adesso per “Doc – Nelle tue mani” terza stagione, si avvicina il gran finale. La storia è quella del dottor Andrea Fanti che ha il volto di Luca Argentero, alle prese con il suo passato difficile da recuperare a causa della memoria compromessa da uno sparo di pistola. Tradotta in tantissime lingue, la serie non è soltanto un grande successo italiano.

“Doc – Nelle tue mani” ha avuto grandi consensi anche in Canada, Francia, Giappone e Australia e su Fox c’è già l’adattamento made in Usa interpretato da Molly Parker.

Intanto in Italia la fiction medical stravince gli ascolti grazie a un cast collaudato e anche ai nuovi protagonisti della serie.

Cresce l’attesa per il gran finale del 7 marzo con la svolta di Agnese interpretata da Sara Lazzaro che tiene gli spettatori con il fiato sospeso. “Il mio personaggio in questa terza serie – ha detto l’apprezzata attrice al nostro giornale nelle scorse settimane – ha un’evoluzione ulteriore e scopre una nuova consapevolezza personale”. E sul successo di Doc ha aggiunto: “Questa serie mette al centro un’empatia che forse manca in questo momento storico tra le persone. Penso poi che sia fondamentale la narrazione con un linguaggio diverso non soltanto sul piano della lettura”.

E dopo una stagione ricca di emozione e colpi di scena, giovedì 7 marzo gli ultimi due episodi intitolati “Quello che si deve fare” e “Liberi”.

Emilio Buttaro