Imputan al expresidente argentino Fernández por malversación de fondos

CARACAS – El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado este jueves en una investigación por supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos.

El exmandatario está acusado de haber contratado un “bróker y empresas privadas” para gestionar la contratación de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, con la empresa Seguros Nación.

El caso nace por una denuncia penal de la abogada Silvina Martínez que acusó a Fernández , el extitular de la empresa pública Nación Seguros Alberto Pagliano y el bróker Héctor Martínez Sosa, de los delitos de violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.

La empresa Seguros Nación era operada por el estatal Banco Nación, en los que se habrían beneficiado amigos del exmandatario como intermediarios cobrando millonarias comisiones, según la acusación.

“Yo no he robado nada ni he participado en ningún negociado”, declaró Fernández dijo estar de acuerdo con el avance de la investigación.

“Yo hago de la honestidad un culto. Yo soy un hombre público. Y hablo por que quiero explicarlo lo que pasó a la gente. Yo no he robado nada ni he participado de ningún negociado ni he autorizado ningún negociado. Y esto no es un negociado. Están afectando a mucha gente de bien”, agregó.

Redacción Caracas