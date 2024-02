Recuperi di Serie A, Inter e Napoli a valanga. Nerazzurri sempre più proiettati verso lo scudetto

MADRID. – Si sono giocati ieri i recuperi della 21° giornata di Serie A. L’Inter si conferma inarrestabile. I nerazzurri hanno travolto l’Atalanta a San Siro, al termine dell’ennesima prestazione show. Per i ragazzi di Inzaghi è l’11° vittoria consecutiva, la terza di seguito ottenuta in campionato per 4-0, dopo quelle contro Salernitana e Lecce. Ora, sono ben 12 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica (la Juventus), con lo scudetto che appare sempre più probabile.

Contro l’Atalanta un altro show: gol di Lautaro, Darmian, Dimarco e Frattesi

Mancano dodici giornate alla fine e l’Inter si conferma padrona assoluta del campionato. Serata pessima invece per Gasperini, che vede la sua Atalanta mancare il sorpasso al Bologna al quarto posto. Confermate, anzi, le due lunghezze di ritardo sui rossoblù, alla vigilia dello scontro diretto in programma a Bergamo domenica prossima.

A San Siro la partenza dell’Atalanta è lanciata, con un gol annullato a De Ketelaere per fallo a centro area di Miranchuk che tocca col braccio. Da quel momento è solo Inter, con le reti, una dietro l’altra, di Darmian e Lautaro Martinez (gol numero 23 in Serie A). I nerazzurri milanesi vanno poi sul 3-0 nella ripresa, grazie al gol di Dimarco, lesto a ribadire in rete un rigore calciato da Lautaro e respinto da Carnesecchi.

Ciliegina sulla torta, il quarto gol di Frattesi al 72’, con lo stesso centrocampista che però è costretto ad uscire dal campo per un infortunio agli adduttori. Finisce dunque 4-0 ed è l’ennesima prova maiuscola dell’Inter, sempre padrona del gioco e capace di accelerazioni irresistibili.

Osimhen rialza il Napoli: prima vittoria per Calzona

Nell’altra gara di recupero, disputata ieri nel tardo pomeriggio, il Napoli si è rialzato, andando a vincere a Reggio Emilia contro il sempre più pericolante Sassuolo (1-6). Era la sfida fra due allenatori nuovi: Emiliano Bigica sedeva per la prima volta sulla panchina neroverde dopo l’esonero di Dionisi, mentre il Napoli ripresentava Francesco Calzona, recentemente subentrato a Mazzarri. E, per il tecnico voluto da De Laurentiis al capezzale del Napoli, era il primo successo.

Protagonista al Mapei Stadium è stato senza dubbio Victor Osimhen, autore di una tripletta. Poi doppio Kvaratskhelia e gol del momentaneo pareggio realizzato da Rrahmani, che andava ad impattare l’iniziale vantaggio emiliano siglato in apertura da Racic. Grazie a questo largo successo, gli azzurri appaiano la Lazio all’ottavo posto e si preparano nel migliore dei modi al big match di domenica al Maradona contro la Juventus. Notte fonda invece per il Sassuolo, a secco anche con il nuovo allenatore. I neroverdi sono penultimi assieme al Cagliari: 20 punti che sono sinonimo di paura e di un futuro ancora molto incerto.