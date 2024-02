Iran, ayatollah Khamenei invita a recarsi alle urne

ROMA. – A due giorni dalle elezioni legislative, la Guida suprema iraniana, l’ayatollah Ali Khamenei, ha invitato gli iraniani a recarsi alle urne. “Se riusciamo a mostrare al mondo che la nazione è presente nei momento importanti e determinanti del Paese, abbiamo salvato e fatto avanzare il Paese”, ha detto in un incontro con un gruppo di elettori che andranno alle urne per la prima volta.

“Non sto accusando nessuno, ma ricordo a tutti che dovremmo considerare le elezioni dal punto di vista degli interessi nazionali, non dal punto di vista delle fazioni e dei gruppi. Se le elezioni saranno deboli, tutti ne risentiranno”, ha aggiunto l’ayatollah, citato dall’agenzia Irna. Khamenei ha quindi invitato gli indecisi a “pensare un po` di più”: “Non votare non porta a nessun risultato e non risolve i problemi del Paese”.

(Sim /askanews)