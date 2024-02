“Caso Koldo”, Ábalos non si dimette e promette di dar battaglia

MADRID – Il deputato ed ex ministro del Trasporto, José Luis Ábalos, non si dimette. Ha deciso di restare al suo seggio nonostante l’ultimatum del suo partito, il “Partido Socialista Obrero Español”. Passa, quindi, al “gruppo misto” dal quale, ha detto, difenderà la propria innocenza. In risposta, il Psoe lo ha sospeso, in via cautelare, ed avviato il procedimento disciplinare. I “socialisti” si ripropongono di studiare il caso a fondo e di applicare le sanzioni previste qualora sia provata la colpevolezza dell’ex ministro.

Ábalos, in un incontro con i giornalisti ai quali non è stato permesso fare domande, ha commentato che dimettersi sarebbe stato ammettere la propria colpevolezza. Per questo, difenderà la propria “reputazione” dal “gruppo misto”, così da non coinvolgere il “gruppo socialista”.

“È stata una delle decisioni più difficili” ha ammesso ai giornalisti che gremivano la sala stampa della Camera. E ha affermato che mai avrebbe immaginato di trovarsi un giorno “fuori dell’acronimo del Psoe”

“Non posso arrendermi – ha detto visibilmente emozionato -. Le mie dimissioni, in questo momento, sarebbero interpretate come un’ammissione di colpa. Provocherebbe la mia stigmatizzazione non solo politica ma anche personale. So bene cosa vuol dire essere un appestato politico”.

In ripetute occasioni, Ábalos ha fatto riferimento alla sua “onorabilità”. Ha sottolineato che non è incriminato, neanche indagato nel “caso Koldo”. E, con un certo fastidio, si è riferito alla mancanza di empatia da parte dei colleghi di partito.

“Coloro che chiedono le mie dimissioni – ha commentato – si appellano alla presunta etica; ma non pensano come ripararla qualora dovessi fare questo sacrificio politico. Quale sarebbe – ha chiesto – la riparazione e chi si ricorderebbe di ripararla?”.

Ábalos ha anche rinfacciato alla leadership socialista di non essere stato sostenuto e ha ricordato il suo contributo alla crescita del partito.

A stretto giro di posta, il Psoe ha reso pubblico un documento con il quale informava che l’ex ministro era stato sospeso e che era stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Ábalos. Questi, ora, avrà cinque giorni per difendersi dalle accuse del partito e presentare prove a suo favore. Per il momento, la sospensione di Ábalos è solo precauzionale. Cioè, il deputato è stato liberato dai diritti e doveri come militante socialista ad eccezione di pagare le quote in tempo e il rispetto delle decisioni politiche degli organi direttivi del partito.

Patxi López, portavoce del Psoe alla Camera, si è detto addolorato dalla decisione di Ábalos. Ha affermato, avvicinato dai giornalisti, che “è un giorno molto triste”. E a chi gli faceva presente l’argomentazione di Àbalo in difesa della sua decisione, ha riferito che il Psoe “da tempo” gli chiedeva di assumersi “la responsabilità politica.”

Con la decisione odierna, il PSOE apre la strada all’espulsione di Ábalos dal partito.

Redazione Madrid