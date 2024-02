Serie A, Rugani salva la Juve ma l’Inter continua a volare con un super Lautaro

MADRID. – Rimangono sempre 9 i punti di vantaggio dell’Inter capolista sulla Juventus seconda in classifica. Divario inalterato dopo la 26°giornata della Serie A, le cui gare si sono disputate nell’ultimo weekend. L’Inter è passata con autorità a Lecce. I bianconeri in extremis hanno avuto ragione del Frosinone. Pari per Milan e Napoli, bloccate da Atalanta e Cagliari. Stasera in campo la Roma.

Inter scatenata a Lecce. Lautaro, la carica dei 101

Non perde un colpo la corazzata nerazzurra che, con la vittoria di ieri 0-4 a Lecce, ha conquistato il 6°successo consecutivo in campionato che, se unito alle due vittorie in Supercoppa Italiana contro Lazio e Napoli e a quella con l’Atletico Madrid in Champions, portano la formazione di Inzaghi a 9 vittorie nelle ultime 9 sfide. Percorso netto e campionato che parla sempre più nerazzurro. Al Via del Mare ha aperto le danze il solito Lautaro Martinez.

Per il “Toro” argentino si è trattato del 100° gol in Serie A. Le reti diventavano poi 101, perché l’attaccante si ripeteva anche in occasione del terzo gol, portando il suo bottino personale di reti stagionali in campionato a 22 centri. Di Frattesi e De Vrij gli altri acuti nerazzurri (0-4).

La Juve si salva con Rugani. Leao illude il Milan, continua la favola del Bologna

Intanto, le rivali (ammesso che si possano definire tali), non sembrano avere il passo risoluto dell’Inter. Ne è un esempio la Juventus, che ieri ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione del Frosinone. Nei bianconeri si è ammirato un buon Vlahovic (autore di una doppietta) e poco altro. La squadra di Allegri, dopo essere stata anche sotto per 1-2, ha avuto ragione dei ciociari grazie ad un provvidenziale gol del difensore Daniele Rugani al 95’. I bianconeri (che sono a 9 punti dall’Inter capolista) se non altro consolidano il secondo posto, visto che il Milan è stato bloccato a San Siro sull’1-1 dall’Atalanta (Leao e Koopmeiners dal dischetto).

Si fa sempre più autorevole, intanto, la candidatura Champions del sorprendente Bologna: nell’anticipo del venerdì, i ragazzi terribili di Tiago Motta hanno battuto al Dall’Ara il Verona per 2-0, confermandosi al quarto posto della classifica. Mastica amaro il Napoli del nuovo allenatore Francesco Calzona, raggiunto dal Cagliari nei minuti di recupero (1-1). Dopo il gol di Osimhen e una serie di decisioni arbitrali pesantemente contestate dai sardi, ecco il meritato pari rossoblù di Luvumbo, che approfittava al fotofinish di un marchiano errore difensivo degli azzurri.

Dionisi esonerato dal Sassuolo. Oggi Roma-Torino e Fiorentina-Lazio

In zona retrocessione, fatale all’allenatore Dionisi la sconfitta del suo Sassuolo contro l’Empoli (2-3): esonero del tecnico e squadra affidata ad Emiliano Bigica, fino a ieri tecnico della primavera neroverde. In serata il quadro della Serie A si completerà con Roma-Torino e Fiorentina-Lazio, partite importantissime per delineare i valori in zona Champions.