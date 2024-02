Giovanni Tardugno, il centenario di Chacao, oggi compie 102 anni

CARACAS. – Oggi, 25 Febbraio, è un giorno di festa per la famiglia Tardugno, poiché il loro caro Giovanni raggiunge un traguardo straordinario: compie 102 anni di vita. Il signor Tardugno, mio zio, ha vissuto una vita caratterizzata da serenità, positività e altruismo.

Nato un secolo fa, Giovanni Tardugno ha sempre incarnato i valori dell’ottimismo e della generosità. La sua vita tranquilla è stata un esempio per tutti coloro che lo conoscono, ispirando fiducia e speranza nella comunità. Nonostante le sfide e gli avvenimenti che hanno segnato il corso del tempo, Giovanni ha mantenuto un atteggiamento positivo nei confronti della vita, diffondendo gioia e calore. La sua dedizione al benessere degli altri e il suo spirito altruista hanno fatto di lui un punto di riferimento per la famiglia e per quanti lo circondano. Questa è la sua storia

Don Giovanni il sesto figlio di una famiglia numerosa di 11 figli, ora sono arrivati a 250 discendenti, nasce a Teggiano il 25 febbraio del 1922 .

Don Giovanni è stato sempre un bimbo tranquillo e da persona adulta partecipò nella seconda guerra mondiale in Russia lavorando come infermiere

Alla fine della guerra, dopo un paio di anni, si rincontra con la sua famiglia e in quel momento, non avendo la passione di lavorare il campo, prese la decisione di emigrare in Venezuela per avere un migliore futuro giacché la sua passione era il commercio. Già era il 1953.

Al suo arrivo in Venezuela e con l’aiuto di un parente trova lavoro in un ristorante . Con grande sforzo riesce a riunire dei soldi e comincia a dedicarsi alla sua passione: il commercio. Passando per ristoranti, bar, “pollera” lavanderia e perfino un Hotel che gestisce tutt’ora.

Arrivato a 38 anni si sposa con Lucia Casasanta e così comincia una bella, serena e stabile famiglia. Don Giovanni ha due figli Romano e Giuseppina e tre nipoti; Savio, Valentina e Stefania.

Purtroppo nella vita ci sono anche momenti dolorosi e tristi, e don Giovanni nel 2010 è stato colpito da una dolorosa perdita: la morte della sua inseparabile compagna Lucia.

Lucia Casasanta la sua inseparabile compagna è sempre stata il suo appoggio e come a tutti è ben noto: Dietro un grande uomo c“e sempre una grande donna. Lucia Casasanta, mia zia, abruzzese Forte e gentile non ha dimendicato mai un momento per stare insieme ed appoggiare suo marito nelle sue decisioni .

Don Giovanni è arrivato ai 102 anni sempre attivo. Non passa giorno che non si riunisce con gli amici di sempre per giocare a carte in un caffè italiano nella sua Chacao. Amici che ha da anni, perché questa è una grande qualità di Don Giovanni. Da il giusto valore all’amicizia e la coltiva con rispetto.

Una vita vissuta nella tranquillità, nell’amore, nell’amicizia e nell’allegria di vivere ogni giorno avendo nel cuore il perdono e l’amore di Dio che vede in ogni essere umano. Questo è il suo segreto.

In occasione di questo illustre traguardo, la famiglia Tardugno si riunirà per celebrare la vita e il contributo prezioso di Giovanni alla comunità. Auguriamo al signor Tardugno un felice compleanno e tanti altri anni di felicità e serenità.

Giuseppina Liberatore