Giustizia svizzera esprime dubbi sulle indagini per terrorismo del giudice García-Castellón

MADRID – Per il momento, l’Ufficio Federale di Giustizia svizzera non dirà dove si trova Marta Rovira, una delle leader del “proces” che nel 2017 sconvolse la Catalogna. Né darà altre informazioni. È la risposta delle autorità svizzere ad una espressa richiesta del giudice Manuel García-Castellón. Questi indaga su una presunta trama terrorista legata al Tsunami Democratic; trama terrorista nella quale, secondo il giudice, Rovira potrebbe essere implicata. L’Ufficio Federale di Giustizia vuole essere sicuro che la richiesta di García-Castellón, che indaga sulle proteste organizzate da Tsunami Democratic, non sia motivata da interessi politici. Chi ne sono assolutamente convinti sono il Psoe e i soci di governo.

Patxi López, portavoce dei socialisti alla Camera dei deputati, è stato chiaro nell’affermare che nel Psoe “sono profondamente convinti” che quanto accaduto nel “proces” non risponde a una trama terrorista. Ne è persuaso anche Iñigo Errejón, portavoce di Sumar. Il deputato ha assicurato che “l’Unione Europea arrossa di fronte ad atteggiamenti palesemente da militante di alcuni esponenti della giustizia spagnola”. Più diretto ancora è stato Aitor Esteban che ha praticamente accusato il giudice di “manovrare d’accordo a quanto accade” nella Camera dei deputati.

Mentre in Svizzera l’Ufficio Federale di Giustizia si prende il suo tempo per decidere e a Madrid i socialisti sono impegnati a convincere Junts a votare il disegno di legge sull’amnistia così com’è, nel Parlamento della Catalogna è stata presentata una “mozione popolare” che chiede la dichiarazione unilaterale dell’indipendenza. Junts ha accompagnato senza indugi la “mozione” mentre Erc, più prudente, si è astenuto.

Come era da aspettarsi, l’“iniziativa popolare” ha dato argomenti ai partiti conservatori per criticare e censurare il disegno di legge sull’amnistia. A Genova sono convinti, e lo hanno ripetuto in molteplici occasioni, che gli indipendentisti non demorderanno nelle loro intenzioni. Ovvero, non rinunceranno alla dichiarazione d’indipendenza. È per questo che sostengono che non è possibile la riconciliazione tra indipendentisti e la Spagna. Da qui, l’inutilità dell’amnistia.

Miguel Tellado, portavoce dei “popolari” alla Camera dei deputati, ha commentato che la “nuova dichiarazione d’intenzioni” indica “il cammino che intende percorrere l’indipendentismo”. Nel frattempo, ha affermato l’esponente del Partito Popolare, “condizionano la Camera dei deputati” e la manovrano “a seconda dei propri interessi”.

Redazione Madrid