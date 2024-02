Champions League, stasera l’Inter sfida l’Atletico dell’ex Simeone

MADRID. – Inebriata dalle splendide performances di un campionato che la vede assoluta protagonista e già ad un passo dallo scudetto, l’Inter si rituffa stasera nelle nobili atmosfere della Champions League. Per i nerazzurri una sfida amarcord dai tanti significati: a San Siro, alle ore 21, arriva l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone, che è stato calciatore nerazzurro dal 1997 al 1999. La gara è valevole per gli ottavi di finale di andata della massima competizione europea a livello di club.

Nell’Inter tornano Dimarco e Darmian. Dubbio Morata per il Cholo

Nell’undici di Inzaghi torneranno a pieno regime calciatori decisivi come Federico Dimarco e Matteo Darmian, entrambi pronti a partire fin dall’inizio del match. L’unica vera assenza sarà quella di Francesco Acerbi (al suo posto De Vrij), oltre a Cuadrado e Sensi, indisponibili da tempo. Nell’Atletico, invece, dubbio Morata: l’ex bianconero non è ancora al massimo, dopo la botta alla caviglia rimediata in campionato. Simeone deciderà solo in extremis se schierarlo o meno (probabile tuttavia che parta dalla panchina).

Simone Inzaghi: “Vogliamo vivere un’altra notte magica”

Le ultime dichiarazioni di Simone Inzaghi sembrano improntate ad un cauto ottimismo: “L’anno scorso abbiamo vissuto notti magiche, con la società e i nostri fantastici tifosi. E noi vorremmo ripetere queste sensazioni – ha dichiarato il mister nerazzurro – ma affrontiamo una grande squadra. Ha ruotato 22 giocatori nelle ultime 4 partite e non è mai cambiata. Ce la giocheremo”.

Gli ha fatto eco Diego Simeone, pronto a tornare nell’amato San Siro, stavolta da avversario: “L’Inter è tra le quattro o cinque migliori squadre d’Europa – ha detto ieri El Cholo – e il modo in cui stanno gestendo il loro campionato, come hanno gareggiato con il City, parla da sé. Mi piace molto il loro modo di giocare. È concreto e semplice. Le cose semplici sono quelle che funzionano meglio”. Queste le probabili formazioni di stasera (la gara di ritorno si disputerà a Madrid, il 13 marzo prossimo):

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S.Inzaghi

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Llorente, Griezmann. All. Simeone