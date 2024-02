Il grande ritorno dei Jalisse

I Jalisse fanno parte della storia di Sanremo. Il Festival lo hanno vinto nel 1997 con “Fiumi di parole” in un’edizione presentata dal grande Mike Bongiorno. Da allora il duo non è più salito su quel palco ma a Sanremo 2024 l’incantesimo si è rotto.

“E’ stata una grande emozione – ha spiegato Alessandra Drusian – davvero tutto incredibile. E’ come se 27 anni non fossero mai passati e questa è stata la cosa più strana. Me la sono goduta proprio anche se con la consapevolezza di ritornare su quel palco con un’altra età, un’altra maturità, un’altra esperienza”. E sull’ipotesi di ripresentarsi un giorno sul palcoscenico più importante d’Italia, ancora Alessandra: “Ci farebbe tanto piacere gareggiare perché sarebbe bellissimo riprovare. Stare con tutti gli altri artisti andare a cena insieme, è tutta un’altra dimensione…”

E sempre sulla possibilità di tornare a Sanremo da concorrenti dopo tanti tentativi, Fabio Ricci ha aggiunto: “Quando gareggi porti il tuo prodotto. Noi continuiamo a parlare di ‘Fiumi di parole’, questo ci fa piacere perché è un brano che si conosce in tutto il mondo e questa è una gran fortuna però avere anche i nostri progetti, i nostri brani dato che siamo cantautori, sarebbe una gran cosa”.

Ma i Jalisse come immaginano il prossimo Festival senza Amadeus? Così Alessandra: “Sarà dura, perché lui in cinque edizioni è riuscito a portare Sanremo al massimo splendore, lo possiamo paragonare veramente a Pippo Baudo. E’ difficile trovare un sostituto o una sostituta che possa eguagliare questi risultati”.

E intanto i dopo aver annullato 27 anni di attesa in un secondo, vincitori del Festival del 1997 sono richiestissimi. Sabato scorso i Jalisse si sono fatti apprezzare partecipando a “Tale e Quale Show – Sanremo” in attesa di un nuovo ritorno nella città dei fiori.

Emilio Buttaro