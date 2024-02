“Racconti di Donne”, omaggio del Circolo Sardo di Madrid a Maria Giacobbe

MADRID – Maria Giacobbe è balzata agli onori della cronaca letteraria nel 1957. A farla conoscere nei salotti letterari è stato il suo primo libro, “Diario di una Maestrina”, con il quale vinse il “Premio Viareggio – Opera prima”. Nell’opera, tradotta in 15 lingue, ha narrato le sue prime esperienze come maestra.

La scrittura è stata sempre la sua passione; passione che la portò a collaborare con vari giornali e riviste, tra cui “Mondo” di Pannunzio.

Figlia di Dino Giacobbe, antifascista, tra i fondatori del Partito sardo d’Azione, combattente repubblicano in Spagna ed esule negli Stati Uniti sino alla fine della guerra, e di Graziella Sechi, insegnante che condivideva le idee del marito e come lui fu perseguitata dal regime fascista, Maria è stata insegnante a Nuoro prima di recarsi in Danimarca, patria del marito, lo scrittore Uffe Harder.

L’ “Associazione Circolo Sardo Ichnusa” di Madrid, che dirige Gianni Garbati, ha voluto rendere omaggio all’insigne scrittrice, scomparsa di recente a Copenaghen, organizzando l’evento culturale “Racconti di Donne”, con testi di Maria Giacobbe, Patrizia Sardo Marras e Bianca Pitzorno.

I brani, scelti con molta accuratezza, saranno interpretati dall’attrice Lia Careddu, assai nota nei circoli culturali per il suo lavoro di ricerca dei diversi linguaggi teatrali e, in particolare, nell’ambiente teatrale e cinematografico.

L’interpretazione dell’artista sarà accompagnata dalla musica di Frantziscu Medda, musicista elettronico che si occupa anche di opere musico-teatrali con artisti e compagnie di teatro.

Lo spettacolo si terrà presso la Scuola Statale Italiana di Madrid martedì 20 febbraio, alle ore 18:00.

