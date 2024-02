Malore Crosetto, la vicinanza delle istituzioni

MADRID.- Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza questa notte per dei forti dolori al petto. Ora si trova all’ospedale San Carlo di Nancy a Roma: “In periodo influenzale e in era Covid non si può escludere, come anche già accennato da alcuni colleghi, una infezione virale a carico del pericardio”, spiega il Prof. Francesco Fedele, responsabile Riabilitazione Cardio-Respiratoria del San Raffaele di Monte Compatri.

Al ministro stanno arrivando auguri di pronta guarigione da tanti esponenti delle istituzioni, dal collega ministro degli Esteri Tajani, che su X scrive ”Auguri di pronta guarigione al Ministro della Difesa e amico Guido Crosetto. Ti aspettiamo presto!”, al presidente del Senato, Ignazio La Russa, che pubblica sui suoi social una foto con il ministro e “amico” rivolgendogli un “forte, fortissimo abbraccio e gli auguri più sinceri di pronta guarigione”.

Anche il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, augura su X “pronta guarigione a Guido Crosetto, sono certo – scrive – che lo rivedremo presto in ottima forma. Un abbraccio!” e dal presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, “le espressioni della più sentita vicinanza e gli auguri di una pronta ripresa”.

Anche Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe alla Camera e membro della Commissione Difesa di Montecitorio, scrive in una nota: “A nome mio e del gruppo che presiedo, un augurio di pronta guarigione al Ministro della Difesa Guido Crosetto. Lo aspettiamo presto in Parlamento”. La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, affida a X il suo messaggio: “Auguri di pronta guarigione a Guido Crosetto, forza Ministro!”.

Dal presidente della Liguria Giovanni Toti un post su X di “auguri di pronta guarigione” al ministro, “che possa ritornare presto in salute e continuare il suo importante impegno per il nostro Paese. Forza”.

“Siamo vicini al Ministro Guido Crosetto, in questo momento di difficoltà. L’UGL invia i migliori auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederlo presto in ottima forma per riprendere il suo importante lavoro al servizio del Paese. Fiduciosi nelle cure dei medici, attendiamo notizie rassicuranti sulle sue condizioni”, dichiara invece Paolo Capone, Segretario Generale UGL.

”I miei migliori auguri di pronta guarigione al ministro Guido Crosetto”, è il messaggio su X del presidente del Copasir e deputato dem Lorenzo Guerini, predecessore di Crosetto al ministero della Difesa.