Da ambiente a economia, FI ascolta società verso congresso

MADRID. – “In vista del congresso nazionale di Forza Italia del 23 e 24 febbraio ho chiesto a Letizia Moratti, che guida la Consulta del segretario, di raccogliere una serie di suggerimenti che il mondo esterno fa e farà a Forza Italia perché se ne faccia carico e possa discuterne durante il congresso nazionale, per un dibattito congressuale su temi concreti, di stringente attualità, che un partito deve affrontare con una visione complessiva del suo ruolo e del ruolo dell’Italia”.

Così Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, parlando in una conferenza stampa alla Camera con al fianco Letizia Moratti, presidente della Consulta. Consulta che ha prodotto un corposo documento, consegnato ai gruppi parlamentari di Camera, Senato ed Europarlamento.

“I temi fondamentali – spiega Tajani – sono quelli dell’economia, della riduzione e dell’armonizzazione della pressione fiscale, dei tassi di interesse che devono assolutamente essere abbassati da parte della Banca centrale europea. Sull’ambiente – aggiunge il leader azzurro – c’è perfetta sintonia tra ciò che propone il mondo esterno e le nostre scelte politiche, dalla grande questione dell’acqua – con una visione strategica dell’agricoltura basata sulla lotta alla siccità e il sostegno per l’accesso al credito – alla terza via che lanceremo al congresso per combattere il cambiamento climatico, che non è certamente il negazionismo ma neanche il nuovo panteismo di Greta Thunberg e dell’ex commissario Timmermans”.

E poi la giustizia, uno dei cavalli di battaglia di Forza Italia: “Continuiamo a insistere sulla separazione delle carriere e su tempi giusti anche per la giustizia civile”.

“Si tratta di un documento elaborato sulla base del contesto in cui ci troviamo ad operare, europeo e italiano, sulle criticità che ci sono e su quali sono le soluzioni per superarle, con un orizzonte che non è quello di una legge di bilancio ma quello di un documento strategico, quindi di lungo periodo” ha spiegato Letizia Moratti.