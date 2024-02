Agricoltori: in Belgio ancora blocchi, i trattori italiani puntano Roma

MADRID. – Il moto di rabbia che ieri ha messo a ferro e fuoco Bruxelles è placata, almeno per ora, ma la protesta degli agricoltori in Belgio va in scena anche oggi, con il muro di trattori che continua a interrompere il traffico in alcune province del Paese, in particolare nel Brabante Vallone, ell’Hainaut, nonché in parte delle Fiandre e anche in Lussemburgo. l primo ministro Alexander De Croo, spiega il quotidiano belga Le Soir, ha invitato gli agricoltori a rimuovere i blocchi stradali dopo gli incontri di consultazione di giovedì con i rappresentanti politici.

“Il segnale è stato dato – ha detto – Li abbiamo ricevuti sia a livello federale che a livello europeo. Oggi toccherà al governo fiammingo. C’è l’impegno a continuare a lavorare insieme nelle settimane a venire. Penso che sia giunto il momento di eliminare le barriere”. Appello inascoltato, per ora, visto che in mattinata è rimasto bloccato il confine tra il Belgio e i Paesi Bassi e una manifestazione è andata in scena anche nel porto di Zeebrugge.

In Italia, dopo le manifestazioni che ieri hanno interessato anche il nostro Paese, gli agricoltori sul piede di guerra preannunciano che la prossima settimana potrebbero arrivare fin dentro a Roma: “Undicesimo giorno di lotta, si punta su Roma” annuncia su Facebook Danilo Calvani, coltivatore di Latina diventato un po’ il leader dei riottosi. Nel frattempo, la questione assume più i contorni del dibattito politico.

A Bruxelles, tra i rappresentanti ricevuti dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, c’era anche il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, che oggi spiega che “ci è stato garantito sia dal presidente del Consiglio italiano sia dalla Presidente della Commissione europea von der Leyen che non ci sarà nessuno tipo di taglio sulle risorse economiche destinate all’agricoltura, anche per quanto riguarda le prossime programmazioni delle politiche agricole comuni che verranno”.

La Lega: “Von der Leyen illude gli agricoltori”

Ma secondo Gianmarco Centinaio, ex ministro per l’Agricoltura e ora responsabile del dipartimento in questione per la Lega, “La presidente Von der Leyen sta provando a illudere gli agricoltori con piccole concessioni. Ma le sue promesse non possono compensare cinque anni di decisioni assunte sempre in spregio all’agricoltura, considerata un settore vecchio e dannoso per l’ambiente, quindi da penalizzare. Oggi è difficile credere che abbia cambiato opinione, se non perché ci sono i trattori in piazza e le elezioni si avvicinano”.

Ad attaccare frontalmente la stessa Coldiretti invece è Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, per il quale il Green Deal, evidenziato come un problema dall’associazione dei coltivatori diretti, in realtà “non c’entra assolutamente niente con le proteste degli agricoltori, perché è uno strumento che non è stato per nulla applicato”. Piuttosto “i piccoli agricoltori sono stati messi in ginocchio dalla grande distribuzione che ha fatto cartello prendendo prodotti agricoli dall’estero a basso costo e imponendo ai piccoli agricoltori prezzi bassissimi”.