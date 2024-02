ByteDance (TikTok) lancia in Cina il suo generatore di chatbot

ROMA. – ByteDance – la compagnia cinese proprietaria di TikTok – ha lanciato la sua piattaforma simile ai GPT di OpenAI, che consente agli utenti di personalizzare il suo bot di intelligenza artificiale (IA) ChatGPT per compiti specifici. Lo riferisce il South China Morning Post

Coze è stato lanciato solo in Cina, dove i servizi di OpenAI non sono ufficialmente disponibili, ed descritto come una “piattaforma di sviluppo IA completa” che consente agli utenti di “creare rapidamente un bot senza codifica”.

Dopo aver creato un chatbot, gli utenti possono condividerlo su altre app ByteDance, come lo strumento di collaborazione aziendale Feishu, o anche WeChat, la super app di Tencent Holdings con oltre 1,3 miliardi di utenti.

(Mos/askanews)