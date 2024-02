Calciomercato Serie A, oggi si chiude: le grandi si rinforzano

MADRID. – Si chiude stasera alle ore 20 italiane il calciomercato invernale 2024. Tanti i colpi già messi a segno, con tutte le big della Serie A che si sono rinforzate. In attesa dei colpi di scena dell’ultim’ora, ecco la situazione degli acquisti più interessanti.

Inter e Juventus scelgono la linea verde. Due colpi per il Milan

A cominciare dall’Inter capolista. In nerazzurro è arrivato Tajon Buchanan, esterno canadese in forza ai belgi del Bruges, con la società milanese che ha pagato 7 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del calciatore. Non è stata certo a guardare la Juventus. La società bianconera, nel tentativo di corroborare la rincorsa all’Inter, si è assicurata le prestazioni di Tiago Djalò: il difensore portoghese, che giocava nel Lille, è stato pagato 3 milioni di euro. Il colpo in extremis di Cristiano Giuntoli è però Carlos Alcaraz, centrocampista argentino che arriva dal Southampton con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Doppio colpo per il Milan, che ha risolto anticipatamente il prestito di Matteo Gabbia dagli spagnoli del Villarreal, assicurandosi nuovamente le prestazioni del difensore e ha acquistato dall’Hellas Verona il centrocampista Filippo Terracciano, pagato 4,5 milioni di euro più bonus. I rossoneri hanno ceduto invece Krunic al Fenerbahce, con la formula del prestito con un obbligo di riscatto, al verificarsi di agevoli condizioni.

Napoli tra le società più attive. Roma, ecco i colpi Baldanzi e Angeliño

Tra le società più attive di certo il Napoli, fin qui deludente in campionato e già con un cambio di allenatore al proprio attivo. In azzurro sono arrivati Hamed Junior Traorè, con un recentissimo passato anche nel Sassuolo (prestito con diritto di riscatto). Dall’Hellas Verona, invece, è arrivato l’esterno Cyril Ngonge, il colpo più costoso di questa sessione di mercato: i partenopei hanno pagato 20 milioni più bonus. Il laterale sinistro Pasquale Mazzocchi, pagato 3 milioni, è arrivato dalla Salernitana, mentre dagli inglesi dell’Aston Villa ecco il centrocampista Leander Dendoncker. Mercato in uscita caldo per i partenopei, che hanno ceduto Eljif Elmas al Lipsia per la bella cifra di 25 milioni di euro.

Grandi manovre anche alla Roma, dove il dimissionario DG Thiago Pinto ha acquistato il funambolico terzino sinistro Angeliño e la giovanissima promessa Dean Huijsen. Ma il grande colpo è quello di Tommaso Baldanzi dall’Empoli, che vestirà di giallorosso al termine di una trattativa lampo: il talento toscano arriva nella Capitale a titolo definitivo per la considerevole cifra di 15 milioni complessivi.

Fiorentina col Gallo, l’Atalanta puntella la difesa. Stasera la chiusura

In uscita dai giallorossi il deludente Belotti: il “Gallo” si trasferisce in prestito oneroso alla Fiorentina. I viola hanno già fatto esordire in campionato il nuovo acquisto Faraoni. Molto attiva anche l’Atalanta. Gli orobici hanno centrato l’obiettivo Isak Hien, difensore centrale svedese prima in forza all’Hellas Verona. I bergamaschi lo hanno pagato 8,5 milioni di euro più bonus. Stasera alle ore 20 italiane, come detto, si chiude. Non sono esclusi altri fuochi d’artificio.