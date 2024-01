Ucraina, Lavrov: “Occidente ignora il fallimento del suo sostegno a Kiev”

MADRID. – L’Occidente comprende che il fallimento del “progetto Ucraina” è iniziato, “ma non può fermare gli aiuti al regime di Kiev per ragioni di prestigio e guadagno economico”. Così questa mattina il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un incontro con i rappresentanti delle missioni diplomatiche accreditate a Mosca.

Lavrov ha nuovamente accusato Washington di “aver unito 54 paesi in un campo che sta pompando armi all’Ucraina, che fornisce a questo paese vari specialisti ed esperti militari e aiuta a colpire obiettivi a lungo raggio”. Secondo il capo della diplomazia moscovita, la coalizione anti-russa fornirebbe assistenza a Kiev “solo affinché la Russia non vinca”.

Lavrov ha quindi imputato all’Occidente la colpa di non voler notare la “diffusione” delle armi fornite all’Ucraina nei punti caldi del mondo. Armi che “vengono utilizzate, tra le altre cose, da estremisti e terroristi”.

In merito all’abbattimento dell’aereo Il-76, avvenuto mercoledì scorso nella regione di Belgorod, che secondo Mosca avrebbe trasportato 65 prigionieri ucraini, Lavrov ha affermato che “Zelensky, che chiamano il presidente, ha chiesto un’indagine internazionale. E dov’è adesso questa indagine internazionale? Noi sì che stiamo invece conducendo la nostra indagine” i cui risultati, ha assicurato il ministro, verranno condivisi “con tutti coloro che vogliono conoscere la verità”.