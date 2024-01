Maturità: per la seconda prova greco, matematica e lingue

MADRID. – Greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico, lingua e cultura straniera 3 per il liceo linguistico. Queste alcune delle materie oggetto della seconda prova di maturità, rese note oggi dal decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Si cimenteranno in una prova di scienze umane gli studenti dell’omonimo liceo, mentre Teoria, analisi e composizione e Tecniche della danza toccheranno, in base all’indirizzo scelto, al liceo musicale e coreutico. La seconda prova del Liceo artistico andrà dalle discipline plastiche e scultoree dell’indirizzo “Arti figurative” alle discipline progettuali, architettura e ambiente dell’indirizzo “Architettura e ambiente”.

Tra le seconde prove per gli studenti degli Istituti tecnici, il Ministero ha individuato discipline turistiche e aziendali per l’istituto a indirizzo turistico e trasformazione dei prodotti per l’agrario, mentre topografia toccherà all’indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”. La seconda prova di maturità si svolgerà il 20 giugno e gli studenti potranno avvalersi anche della figura di un ‘docente orientatore’, che avrà il compito di supportare i maturandi.

La pubblicazione delle materie scelte “è il primo passo verso l’Esame di Stato che ha un valore fondamentale, anche simbolico, nel percorso di crescita di ogni ragazza e ragazzo”, ha dichiarato il ministro Valditara, nel sottolineare che “la maturità 2024 si svolgerà in continuità con le modalità stabilite per lo scorso anno”.

Una scelta che ha ricevuto il plauso del sindacato DirigentiScuola: “Accogliamo positivamente la volontà del ministro Valditara di far svolgere l’esame di Stato 23/24 nell’ottica della continuità con gli anni passati – si legge in una nota del sindacato -. Un cambiamento radicale in corso d’anno avrebbe comportato disagio agli studenti che, adesso più che mai, hanno bisogno di certezze.

Una modifica, se necessaria, la vediamo positiva dopo l’attuazione delle riforme di alcuni indirizzi secondari o dopo i primi esiti delle sperimentazioni ordinamentali in atto, per rendere l’esame coerente con il nuovo percorso tracciato, a completamento del percorso. La figura del docente orientatore che accompagnerà da quest’anno gli studenti e le famiglie nelle scelte per il futuro, sembra costituire l’anello di congiunzione tra scuola – università- mondo del lavoro, componendo quel dialogo continuo tra sistemi che per troppo tempo è mancato e che ha finito con il generare discontinuità nel percorso di formazione e disorientamento esistenziale”.