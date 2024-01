Mattarella: “Israele non neghi uno Stato a un popolo”

MADRID. – La Shoah è stata “il più abominevole dei crimini, per gravità e per dimensione: il genocidio di milioni di persone innocenti commesso a metà dello scorso secolo nel cuore della civile Europa, dove già da molto tempo gli ideali di libertà, di rispetto dei diritti dell’uomo, di tolleranza, di fratellanza, di democrazia si erano diffusi, venivano proclamati e largamente praticati”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso delle celebrazioni al Quirinale per il Giorno della Memoria.

“La storia della deportazione e dei campi di concentramento non può essere separata dalla storia delle tirannidi fasciste in Europa: ne rappresenta il fondamento condotto all’estremo, oltre ogni limite della legge morale che è incisa nella coscienza umana. Con queste parole, un sopravvissuto all’inferno di Auschwitz, Primo Levi, scolpiva, nel 1973, il giudizio sulle radici e sulle responsabilità prime del più grave sterminio, organizzato e programmato ai danni di donne e uomini definiti di razze inferiori, compiuto nella storia dell’umanità” ha detto il presidente Mattarella che ha aggiunto:

“Siamo di fronte a un nuovo crinale apocalittico, in alcune zone del mondo sembra divenuta impossibile non solo la convivenza ma persino la vicinanza. Siamo di fronte a un ritorno di antisemitismo che il 7 ottobre non ha risparmiato nemmeno bambini e ragazzi, l’immagine di una raccapricciante replica della Shoah”.

“Coloro che hanno sofferto il tentativo di minacciata la propria esistenza come popolo, sanno che non si può negare a un altro popolo il diritto a uno stato” ha sottolineato il Presidente. “Israele – ha continuato – è un paese a noi vicino e nostro amico, siamo e saremo sempre impegnati per la sua sicurezza, sentiamo crescere in noi ogni giorno l’angoscia per gli ostaggi, così come anche per le numerose vittime civili a Gaza, innanzitutto per il rispetto dei diritti umani e soprattutto perché una reazione così drammatica rischia di far sorgere nuove leve di risentimenti e di odio, e può accrescere gli ostacoli per il raggiungimento di una soluzione capace di assicurare pace e prosperità in quella regione”.