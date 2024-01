Romeo: “Lega al fianco di resistenza ucraina, ma per tutti è tempo di diplomazia”

MADRID. – All’indomani del voto del Senato sul dl Ucraina, che conferma l’invio di aiuti militari, tiene ancora banco l’ordine del giorno leghista sulla necessità di intraprendere “un percorso diplomatico” approvato senza il no delle opposizioni e sul quale, prima della riformulazione, si era trovata una sorta di intesa con il Movimento 5 Stelle.

Nessuna desistenza agli aiuti all’Ucraina, spiega oggi il capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo (“Siamo per il sostegno alla resistenza ucraina, alla pace disarmata non abbiamo mai creduto”), ma accanto alla guerra “devono esserci delle azioni concrete, visto lo stallo a livello militare che c’è ormai sul campo, affinché si possa finalmente trovare una strada del ripristino della legalità internazionale. Senza assolutamente confondere aggressore e aggredito”.

Il nodo del contendere, più che il contenuto ragionevole dell’odg, era il rischio di dividere la maggioranza e anzi ricomporre per un giorno il vecchio asse giallo-verde, ma Romeo nega ogni intenzione di questo tipo “Ieri ho parlato con Malan e Gasparri”, capigruppo degli altri partiti di maggioranza al Senato” e ci siamo trovati d’accordo con le formulazioni” di quello è poi è diventato l’odg al dl Ucraina.

“Lo stesso Zelensky ha chiesto che la Svizzera ospiti un forum di pace, stiamo andando tutto nella stessa direzione: non hanno votato contro neanche quelli dell’estrema sinistra…”.

Per estrema sinistra, Romeo intende evidentemente Alleanza Verdi Sinistra, che come il Movimento 5 Stelle alla fine non ha preso parte al voto: “Che ci sia urgenza e necessità di iniziare a lavorare sulla pace è doveroso. Che ci siano state delle strumentalità nell’azione della Lega lo evidenzia il passo indietro che poi è stato fatto” è il ragionamento di Angelo Bonelli, leader di uno dei partiti che compongono il gruppo AVS.