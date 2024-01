Riva, il ricordo commosso in aula alla Camera

MADRID. – Con un minuto di silenzio, e con l’intervento di un rappresentante per gruppo, l’aula della Camera ha commemorato Gigi Riva, leggenda del calcio italiano scomparsa ieri sera alla soglia degli ottanta anni. A prendere la parola, anche perché Riva rappresentava un simbolo importante dell’isola, soprattutto parlamentari sardi:

“Gigi Riva per noi è stato e resterà sempre una bandiera distintiva, un tratto distintivo del nostro essere sardi. Per questo credo che meriti un tributo non solo da parte nostra, ma da parte di tutti, per quel grande campione che è stato, nello sport e nella vita, e per questo è già un mito, è già nella leggenda e per noi sardi, ma credo per tutti gli italiani, resterà per sempre nel nostro cuore” le parole del forzista Ugo Cappellacci, ex presidente della Regione.

“Ancora oggi la Sardegna e i sardi – ieri lo dicevano i medici che lo avevano preso in cura – lo devono ringraziare. E per quello che è stato, non solo come campione, ma come uomo di sport, uomo di famiglia, di società, dello stare insieme, anche l’Italia ancora lo deve e lo può ringraziare, tanto da spingere, Presidente, molti di noi a chiedere un riconoscimento ufficiale delle sue esequie. Grazie Gigi, sei stato il migliore di noi e il tuo esempio resterà scolpito in noi” afferma Silvio Lai del Pd.

“Lo ricordo soprattutto per gli abbracci, per la sua capacità di consolare nei momenti delle sconfitte, prendersi cura dei giocatori che erano in quel momento in difficoltà, perché magari venivano sostituiti, non venivano fatti giocare o, magari, come è successo a Baggio a Pasadena, avevano sbagliato un calcio di rigore, perché sappiamo che i calci di rigore li sbagliano coloro che hanno il coraggio di tirarli – sottolinea Maria Elena Boschi di Italia Viva –

Allora, le foto delle vittorie sono sempre molto affollate, vale nei campi da calcio e vale in qualsiasi settore della vita. Le sconfitte invece spesso vedono la solitudine delle persone. Ecco, Gigi Riva c’era, era accanto anche a chi in quel momento aveva un momento di difficoltà e in questo per me sta la grandezza, la generosità e il cuore di un uomo”.