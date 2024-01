Energia nucleare: Putin “presenzia” ad avvio lavori centrale egiziana

MADRID. – Il presidente russo Vladimir Putin ha presenziato questa mattina in videoconferenza, insieme al suo omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi, alla cerimonia d’inaugurazione dei lavori per la costruzione dell’unità n. 4 della prima centrale nucleare del paese, El Dabaa, costruita da Rosatom, la società statale russa per l’energia atomica.

Questa prima gettata di cemento nelle fondamenta dell’edificio dove sarà collocato il reattore nucleare fa entrare i lavori per la realizzazione della centrale in una fase avanzata, alla quale seguirà il completamento di tutti e quattro i blocchi della centrale in contemporanea.

L’impianto si trova nella regione di Matrouh, sulla costa mediterranea, a 350 chilometri dal Cairo. La centrale comprenderà quattro unità di potenza con reattori russi VVER-1200, che appartengono alla generazione “3+” e, viene sottolineato da Rosatom, “soddisfano i più elevati requisiti internazionali di efficienza e sicurezza”. La capacità elettrica totale installata della centrale nucleare sarà di quasi 4,8 GW. Nel 2022 era già stata avviata la costruzione dei reattori 1 e 2 mentre l’anno successivo del terzo.

“La cooperazione diversificata e vantaggiosa tra i nostri paesi continua a svilupparsi progressivamente. L’Egitto – ha detto Putin – è veramente un nostro amico strettissimo nonché un partner strategico. Interagiamo secondo i principi di uguaglianza, rispetto reciproco e considerazione degli interessi reciproci in piena conformità con la lettera e lo spirito del accordo su un partenariato globale e una cooperazione strategica”. Il leader russo ha sottolineato che anche il fatturato del commercio bilaterale sta crescendo in modo dinamico, facendo registrare un aumento del 20% in dieci mesi.

Il leader del Cremlino ha inoltre evidenziato che stanno venendo implementati “grandi progetti congiunti”, anche nel “settore dei combustibili e dell’energia, nell’agricoltura e nella cooperazione alimentare”. Inoltre, come ha aggiunto Putin, “Mosca cercherà di fare tutto il possibile affinché l’Egitto, durante la presidenza russa dei BRICS, si integri effettivamente nei lavori dell’associazione”. Allo stesso tempo, l’ingresso del Cairo nell’Unione apre “nuove prospettive di cooperazione tra i paesi”, ha sottolineato il presidente russo.