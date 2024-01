La vicepresidenta Díaz apuesta por la reducción de la jornada laboral

MADRID – No parece haber marcha atrás. Lo dio a entender la vicepresidenta segunda y ministra del Trabajo, Iolanda Díaz. La reducción de la jornada laboral es un hecho.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales no está de acuerdo. Sin embargo, no parece importarle a la ministra Díaz quien está convencida de la bondad de la medida ya que, afirma, “permitirá mejorar la productividad”. La reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales es el reto del ministerio del Trabajo.

La medida, la cual no sorprende ya que era parte de las promesas electorales de Sumar, beneficiaría a más de 2 millones y medio de trabajadores del sector privado.

– Permitirá avanzar hacia el cambio necesario en el uso del tiempo en nuestra sociedad – dijo Díaz -. Sobre todo – remarcó – en el derecho de vivir, lo cual es algo fundamental.

La vicepresidenta segunda está dispuesta a jugársela el todo por el todo. De hecho, advirtió a los empresarios que sacará adelante la medida con o sin ellos.

– Me gustaría que – dijo – fuese un acuerdo tripartito. Si no es posible, será bipartito.

Aseguró que la norma se hará; eso sí, acotó, “en el marco del diálogo social”.

Antonio Garmendia, presidente de la CEOE, discrepa de la vicepresidenta. Considera que la reducción de la jornada laboral debe pactarse entre trabajadores y empresarios, tomando en cuenta las características de cada sector productivo.

– ¿Cómo llamarlo diálogo social – preguntó – cuando ya todo está decidido? ¿Cómo vas a una mesa de diálogo dónde ya está marcado el resultado?

No será hasta el jueves cuando Gobierno, trabajadores y empresarios se sentarán alrededor de una mesa. A nadie sorprenderá si, como ha pasado con el salario mínimo, los industriales abandonarán el diálogo y la medida, a pesar del desaire empresarial, saldrá adelante.

