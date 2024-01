Vinotinto Under 23: il sogno Parigi 2024 inizia contro la Bolivia

CARACAS. – Gioie, delusioni, tifo, entusiasmo e tante altre emozioni. Come di consueto i Giochi olimpici ci hanno intrattenuto e divertito, regalandoci più di una notte in bianco da vivere anche solo per poter dire “io c’ero” davanti alla TV, o il sogno di essere in tribuna. Per uno sportivo, ovviamente la meta é essere in campo a lottare per una medaglia.

Domani, alle 19:00 (ora di Caracas) contro la Bolivia nello stadio Brigido Iriarte, la Vinotinto del calcio inizierá il suo percorso per timbrare uno dei due tagliandi per Parigi 2024. Per affrontare questo torneo, che per la prima volta nella storia si disputerá in Venezuela, il mister Ricardo Valiño ha convocato 23 calciatori tra cui spiccano i nomi di Pedro Fulco, Ale Custodio, Andrés Ferro e Matías Lacava..

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Frankarlos Benítez (Caracas), Pedro Fulco (Academia Puerto Cabello), Samuel Rodríguez (Burgos FC).

Difensori: Jesús Quintero (Deportivo Pasto), Renné Rivas (Caracas), Rafael Uzcátegui (Boyacá Chicó), Andrés Ferro (Central Córdoba), Bianneider Tamayo (Caracas), Alex Custodio (Deportivo La Guaira), Carlos Vivas (Deportivo Táchira), Jesús Paz (Chrobry Glogów).

Centrocampisti: Emerson Ruiz (Metropolitanos), David Martínez (Monagas), Bryant Ortega (Caracas), Anderson Contreras (Caracas), Telasco Segovia (Casa Pía), Matías Lacava (FC Vizela).

Attaccanti: Luifer Hernández (Academia Puerto Cabello), José Riasco (Boston River), Kevin Kelsy (FC Shakhtar Donetsk), Bryan Castillo (Deportivo Táchira) Jovanny Bolívar (SD Huesca).

Sono due i precedenti tra Venezuela e Bolivia: nel preolimpico del 1980 e 1987 con un bilancio di una vittoria a testa. Il 3 febbraio 1980, nello stadio Pascual Guerrero di Cali, la nazionale s’imponeva per 5 – 1 grazie alle doppiette di Rodolfo Carvajal (1’ e 53’) e Iker Zubiarreta (24’ e 40’) e Robert Elie (17’). Per la “Verde” andó a segno Ferrante. Quella Vinotinto é l’unica, fino ad ora, ad essere riuscita a qualificarsi per il torneo di calcio a cinque cerchi.

Il secondo precedente risale al 1988 nello stadio Félix Capriles della cittá di Cochabamba, in Bolivia: vittoria 3 – 0 per i padroni di casa con reti di Sslnas (2’), Siria (7‘) y Vera (29’).

(di Fioravante De Simone / redazione Caracas)