Supercoppa Italiana, Zerbin porta il Napoli in finale

MADRID. – Il debutto della Supercoppa Italiana in terra d’Arabia ha visto disputare ieri la prima semifinale. In uno stadio purtroppo semideserto, trionfo del Napoli che ha sconfitto con un secco 3-0 una Fiorentina decisamente sottotono, con tanto di protagonista inatteso.

Alessio Zerbin porta il Napoli in finale

Stiamo parlando di Alessio Zerbin, la 24enne guizzante ala degli azzurri che, con la sua doppietta nel finale di gara, ha messo in ghiaccio un successo che consente alla formazione di Mazzarri di conquistare la finalissima della competizione, che si disputerà lunedì prossimo a Riad, contro la vincente di Inter-Lazio che si giocherà questa sera.

Prima della doppia prodezza di Zerbin, ecco il gol in apertura di Simeone che, con un tiro secco e preciso in diagonale, indirizzava subito la partita dalla parte degli azzurri. Ha invece deluso la Fiorentina, ancora una volta incapace di essere concreta negli appuntamenti che realmente contano.

E, stavolta, anche con l’aggravante di aver sbagliato sul finire del primo tempo il rigore (con Ikonè) che avrebbe potuto riaprire la contesa. Vincenzo Italiano manca dunque, per l’ennesima volta, la prova di maturità più importante. Bene invece il Napoli che, nonostante qualche assenza, sembra poter risalire la china nella considerazione generale.

Inzaghi sfida la Lazio: le probabili formazioni della seconda semifinale di stasera

Stasera intanto, è già tempo di seconda semifinale. Alle ore 20 italiane scenderanno in campo all’Al-Awwal Park Stadium di Riad Inter e Lazio. Il pronostico è dalla parte dei nerazzurri, ma attenzione a questa Lazio che in campionato sta risalendo la china e che arriva da ben 5 vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia. Chissà che non sia proprio lei, la favorita.

I nerazzurri, dal canto loro, vogliono riconfermarsi campioni della competizione per il 3° anno di fila, proseguendo l’ottima tradizione di Inzaghi con le finali valide per i trofei nazionali. Le due squadre arrivano all’appuntamento con quasi tutti gli effettivi a disposizione, se si fa eccezione per Cuadrado nell’Inter. Queste le probabili formazioni in campo questa sera:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.