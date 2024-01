Australian Open, Sinner inarrestabile: batte Baez e vola agli ottavi di finale

MADRID. – L’italiano Jannik Sinner approda in scioltezza agli ottavi di finale dell’Australian Open 2024, primo torneo stagionale dello Slam. L’azzurro 22enne, numero 4 del mondo e del tabellone, nel terzo turno del singolare maschile ha superato l’argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 26, con un punteggio netto e che non ammette repliche: 6-0, 6-1, 6-3, in poco meno di due ore.

Un match senza storia. Ora ecco Khachanov agli ottavi

Non c’è stata davvero partita, con Sinner che ha fatto valere la sua superiorità in ogni momento del match. Eccellente soprattutto l’inizio partita, nel quale Jannik ha inferto una dura lezione all’avversario, inchiodandolo, come detto, ad un umiliante 6-0. Ora l’azzurro agli ottavi di finale se la vedrà contro il russo Karen Khachanov, vittorioso contro il ceco Tomas Machac per 6-4 7-6 4-6 7-6.

L’incontro si svolgerà lunedì prossimo, 22 gennaio, con orario ancora da definire. Da segnalare che Sinner e Khachanov si sono trovati uno di fronte all’altro già in 3 occasioni. La prima, nel 2020, agli US Open, con l’italiano battuto al termine di una sfida arrivata al quinto set. Sinner, però, si è poi preso la rivincita vincendo gli scontri diretti dell’anno seguente, in semifinale ad Adelaide e al Masters 1000 di Miami.

Va aggiunto che il campionissimo di San Candido, in questi Australian Open, non ha ancora perso un set ed ha già battuto gli olandesi Van de Zandschulp e De Jong e l’argentino Baez. Percorso netto, insomma, per un atleta che, di diritto, diventa ora uno dei favoriti per questi open australiani.

Le dichiarazioni di Sinner: “Fatte le scelte giuste. Ma ora il livello sale, sarà più difficile”

Molto soddisfatto Sinner al termine della partita di questa notte: “Oggi si è giocato nelle condizioni che preferisco – ha sottolineato l’italiano nell’intervista post match – non c’era vento, non c’era sole e sentivo molto bene la palla. Sono soddisfatto di questo match, ho fatto sempre le scelte giuste e quando contava ho servito molto bene. I punti chiave li ho gestiti bene e ho provato ad andare un po’ più a rete. Sapevo che dovevo farlo. Ieri sera ho rivisto la partita di Shanghai: ho provato a essere più aggressivo e in particolare sul lato del rovescio credo di aver fatto molto bene. Ora il livello sale, sarà tutto più difficile”.

Poi, un riferimento al fatto che finora Sinner sia stato fatto giocare sempre alle ore 12 locali (le 2 di notte in Italia) e, dunque, senza mai disputare un incontro la sera: “Non abbiamo chiesto noi di giocare sempre primo match – ha conclude Sinner sorridendo – ma onestamente non mi dispiace. Sai l’orario preciso in cui si inizia e di solito la giornata al tennis finisce prima e hai più tempo per recuperare. La sessione diurna non mi dispiace, anche se a volte i match serali hanno un’atmosfera più spettacolare”.