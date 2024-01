Calcio, Napoli-Fiorentina 3-0: Azzurri in finale di Supercoppa

ROMA. – Simeone e un SuperZerbin portano il Napoli in finale di Supercoppa a Riad. Finisce 3-0 per gli azzurri con l’argentino che sblocca il match. Poi Zerbin è super.

Prima segna 2-0, sbatte contro il palo, si infortuna, esce, rientra e segna la doppietta personale per il 3-0. Affronterà domani la vincente di Lazio-Inter.

Nel primo tempo solo tre emozioni. Al 22′ Splendida azione del Napoli: gran lavoro spalle alla porta di Kvaratskhelia, che lascia sfilare a centrocampo un pallone per la corsa in campo aperto di Juan Jesus. Assist in profondità per Simeone, che incrocia il destro e batte Terracciano per il vantaggio degli azzurri. Al 28′ Viola a un passo dal pareggio: Martinez Quarta stacca di testa e colpisce il palo, ribattuta sulla quale Bonaventura è in fuorigioco. Inutile a quel punto l’assist al centro per il tap-in vincente di Beltran. E, prima dell’intervallo, Ikoné si procura ma spreca il rigore dell’1-1.

Nella ripresa ancora poco da segnalare. Al 53′ Intuizione di Arthur, che lancia in profondità per Ikoné: scelta sbagliata del francese, che non controlla e si vede anticipare da Gollini.

Nella ripresa è la Fiorentina che mantiene l’iniziativa ma senza riuscire a trovare la via del tiro. Al 72′ Mazzarri manda dentro Zielinski, Lindstrom e Ostigard, fuori Kvaratskhelia, Politano e Mario Rui. Problema muscolare per Cajuste, crampi per Mazzocchi.

Il Napoli la chiude con Zerbin in due minuti: all’85’ Dagli sviluppi di corner, Di Lorenzo spizza di testa e allunga sul secondo palo per l’inserimento di Zerbin che insacca.

Nell’occasione l’esterno azzurro sbatte contro il palo e rinvia la sua esultanza, ma è in grado di proseguire il match. All’86’ Zerbin rientra e fa partire un diagonale dopo una cavalcata per il 3-0 finale.

