Autonomia: chiuso in aula Senato esame emendamenti. Calderoli: “Una bella giornata”

MADRID. – ”Oggi è ufficialmente terminato l’esame di tutti gli emendamenti sull’autonomia, è una bella giornata e siamo contenti di questo ulteriore passo avanti”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine del voto sugli emendamenti all’autonomia nella seduta odierna nell’aula di Palazzo Madama.

Per martedì è previsto il voto finale sulla riforma da parte del Senato (anche se il Carroccio puntava ad averlo entro stamattina) e “anche martedì – auspica il ministro – confido che sarà una bella giornata. Qualche giorno in più, dopo decenni di attesa, non cambia la sostanza né la bontà del disegno di legge che applica la Costituzione, così come previsto dal Titolo V. Attendiamo fiduciosi questo passaggio per un provvedimento che, come continuo a ripetere nella mia operazione-verità, non spacca il Paese ma vuole unirlo con la riduzione dei divari, nel segno di responsabilità, trasparenza, buona amministrazione e con la prospettiva di risolvere una volta per tutte sia la questione meridionale, sia la questione settentrionale. Avanti così”.

Tra gli emendamenti approvati anche quello di Fdi, a firma De Priamo, che ha come obiettivo quello che l’autonomia non venga realizzata a svantaggio di una regione e a vantaggio di un’altra. “Il tema è uno solo – attacca in aula il presidente dei senatori Pd, Francesco Boccia – non c’è un centesimo nel ddl sull’Autonomia differenziata e l’emendamento De Priamo ha la sola funzione di fare in modo che Fdi appaia come la forza politica che salva la coesione territoriale che la Lega ha tradito. Ma senza fondi il tutto resta un giochino tra i due principali partiti di questa maggioranza, la cui reputazione a questo punto esce gravemente compromessa”.

“Il tema è molto serio – ha continuato Boccia – anche con la riformulazione di questo emendamento rimane l’invarianza di spesa. E’ il motivo per cui abbiamo lasciato come opposizioni la Commissione Bilancio questa mattina: la tagliola dell’articolo 81 è scattata solo per i nostri emendamenti, il regolamento del Senato è stato stracciato. Chiederemo di andare fino in fondo perché siamo in queste condizioni: non è possibile avere le relazioni dal ministero delle Finanze e le relazioni tecniche sui nostri emendamenti. Non c’è alcun atto scritto, ma c’è un oracolo che a voce ammette o non ammette i nostri emendamenti secondo l’articolo 81. Così non si può andare avanti”.