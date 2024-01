L’Ambasciatore Buccino incontra il ministro Grande Marlaska, al centro dell’interesse la cooperazione italo-spagnola

MADRID – La cooperazione italo-spagnola, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, con l’accento posto su quella che ha fatto dell’immigrazione un “business” da milioni di euro. Ed anche la crescente presenza italiana e la riapertura del Consolato Generale di Madrid. Di questi e di altri argomenti d’interesse reciproco per Italia e Spagna hanno conversato il ministro degli Interni, Fernando Grande-Marlaska Gómez, e l’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi.

Quello con il ministro Grande-Marlaska è stato il primo incontro ufficiale del nostro Ambasciatore, dopo aver consegnato le Lettere Credenziali al re Felipe VI. Per l’occasione, accompagnavano l’Ambasciatore Buccino, il ministro Consigliere. Benedetto Giuntini, e il Primo Consigliere Politico e Consolare, Marco Lapadura. L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e ha consentito un’ampia e completa panoramica su tematiche di interesse comune.

Il ministro Grande-Marlaska e l’Ambasciatore Buccino hanno espresso soddisfazione per la cooperazione italo-spagnola in ambito europeo e per quella strettamente bilaterale. L’Ambasciatore Buccino si è congratulato per gli importanti risultati raggiunti durante il semestre di Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione Europea, tra cui la conclusione del patto sulla migrazione e l’asilo.

Anche la nostra comunità è stata al centro dell’interesse nel corso dell’incontro tra il diplomatico e il ministro degli interni. L’Ambasciatore Buccino e il ministro Grande-Marlaska hanno coinciso nel segnalare che la nostra è una collettività ben integrata nel tessuto sociale del Paese.

Redazione Madrid