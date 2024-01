Nodo Lep su Autonomia, Calderoli: “Non c’è nessun baratellum”

MADRID. – Non c’è nessun baratto tra premierato e autonomia differenziata. Il giorno dopo l’approdo nell’aula del Senato, tra polemiche e manifestazioni al Pantheon delle opposizioni, della legge che porta la sua firma, a parlare è il ministro degli Affari regionali e delle riforme Roberto Calderoli, che al termine della discussione generale si alza per un lungo intervento a difesa del suo testo.

A partire dall’accusa più grave, rivoltagli anche pochi minuti prima dal Partito democratico attraverso il neologismo “barattellum” coniato da Andrea Martella: non c’è nessun baratto tra il premierato di Fdi e autonomia differenziata della Lega – assicura Calderoli – “perché già nel 2005 la devolution aveva al suo interno il premierato: la volontà di tutto il centrodestra era già chiara da allora, anche se poi il referendum la bocciò”.

Calderoli risponde critica su critica, distinguendo tra “ chi parla della legge senza averla letta, chi l’ha letta e non l’ha capita e in questo credo di avere una responsabilità, perché la legge è molto complessa: siamo partiti dall’autonomia differenziata e siamo arrivato a parlare di questione meridionale e settentrionale, che non può avere risposte semplici”.

E poi tra “chi parla per slogan e parla di “Spacca Italia”: tutt’altro, se il paese è già diviso, qualsiasi tentativo di metterlo insieme è buono e giusto, e con un lavoro serio credo si possa fare”, dice Roberto Calderoli. “Mi dicono che vorrei avvantaggiare le regioni ricche – continua Calderoli – ma in questa legge c’è il principio di perequazione e solidarietà, con la rinuncia ai crediti del residuo fiscale”.

E per quanto riguarda i Lep “era necessaria la definizione dei livelli essenziali di prestazione perché nessuno lo aveva mai fatto, noi per la prima volta ci mettiamo le mani e l’abbiamo fato anche nella legge di bilancio”. Calderoli risponde poi alla critica di chi sottolinea come questa riforma sia al momento a invarianza finanziaria, mentre secondo alcune stime, tra cui quelle dello Svimez, per attuarla servirebbero 100 miliardi.

“Per avere la possibilità di finanziare qualcosa bisogna prima stabilire il livello essenziale e stiamo realizzando costi e fabbisogni standard di ogni regione italiana. Quando lo avremo fatto la somma darà la quantità di fondi necessari”.

Domani, con l’avvio dell’esame degli emendamenti, il nodo Lep verrà affrontato tramite la proposta di modifica di Fdi e il Pd, spiega Francesco Boccia, “noi saremmo anche disposti a sostenere l’emendamento di Fratelli d’Italia, a condizione che non si firmi nessuna intesa fino a quando non saranno determinati i livelli minimi di prestazione. Ma questo barattellum non può portare in vita le pre-intese di quattro governi fa: la pre-intesa dell’Emilia-Romagna non esiste più, perché quelle condizioni non esistono più”, ribadisce replicando a un passaggio in cui Calderoli aveva ricordato come anche l’Emilia-Romagna governata dal centrosinistra avesse firmato la pre-intesa per l’autonomia differenziata nel 2018.