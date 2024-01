Ambasciatore Buccino, consegnate le Lettere Credenziali al re Felipe VI

MADRID – L’Ambasciatore d’Italia, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha presentato al re Felipe VI le Lettere Credenziali. Il suggestivo e raffinato Palazzo Reale ha fatto da cornice alla solenne cerimonia con la quale è stato formalizzato l’incarico dell’Ambasciatore della Repubblica italiana nel regno di Spagna.

Durante l’evento l’Ambasciatore Buccino e il re Felipe VI si sono intrattenuti in un colloquio assai cordiale nel corso del quale sono stati confermati l’eccellente stato delle relazioni tra Italia e Spagna e il desiderio dei due paesi di lavorare per un ulteriore rafforzamento della collaborazione bilaterale in ogni ambito.

L’Ambasciatore Buccino, come ha rivendicato con orgoglio in molteplici occasioni, è nato a Napoli. Ha iniziato la carriera diplomatica nel febbraio del 1988. La sua prima missione all’estero l’ha svolta presso l’Ambasciata d’Italia a Beirut. Era il 1991 e la guerra civile era da poco terminata. Il paese era impegnato nella ricostruzione economica e sociale.

Tra le sedi in cui ha svolto missioni diplomatiche vi sono Bruxelles, Doha e Tripoli. Ha ricoperto incarichi di prestigio all’interno del Ministero degli Esteri. Per esempio, ha partecipato (2002 – 2003) ai lavori della Convenzione europea, alle dipendenze del delegato del Governo italiano On. Gianfranco Fini e, terminata la Convenzione, durante la Presidenza italiana del secondo semestre 2003, ha seguito i lavori per la Costituzione europea.

Prima di assumere il ruolo di capomissione in Spagna è stato Ambasciatore a Tripoli.

L’Ambasciatore Buccino è stato “visiting professor” in molte università italiane ed è autore di numerosi articoli in materia di integrazione europea e di tematiche istituzionali.

Redazione Madrid