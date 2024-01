El proyecto de Reforma Constitucional para retirar el término “disminuidos” pasa el primer examen

MADRID – El pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la reforma para eliminar el término “disminuido” de la Constitución. Se esperaba la unanimidad, una votación de consenso. No fue así. La extrema derecha no votó en contra, pero tampoco a favor. Se abstuvo. Una vez más, aun cuando se produjo la insólita coincidencia en el voto entre los diputados socialistas y los “populares”, en el Congreso no hubo unanimidad. La toma en consideración de la reforma para eliminar de la Constitución el término “disminuido” no era una mera cuestión de semántica; era una manifestación de sensibilidad hacia unos colectivos “más minoritario”

Todas las formaciones políticas, de una manera u otra, han manifestado su posición a favor de la “toma en consideración” de una reforma que hace justicia a las “personas con discapacidad”.

Los socialistas subrayaron que para mejorar la vida de los ciudadanos solo hay un camino: diálogo y acuerdo.

Por su parte, los conservadores “populares” coincidieron con los socialistas en que, “para conseguir las grandes reformas” el diálogo es fundamental. De esa manera se podría evitar que la reforma Constitucional resulte ser “un oasis en el desierto de la crispación”.

Sumar, la formación progresista “transversal” creada recientemente por Yolanda Díaz, resaltó que con la reforma “se hace justicia al reconocer la dignidad y la lucha de las personas con discapacidad”

Como señalamos al comienzo, no todos votaron a favor. Vox fue la nota desafinada. Los ultras de derecha comparten el objetivo de la Reforma y están de acuerdo en que se elimine el término “disminuido”. No obstante, consideran que se están empleando las personas con discapacidad para dar la imagen de la fortaleza del gobierno. Una actitud que, consideran en Vox, es “vil y miserable”. Los diputados de extrema derecha rechazan que se utilice la reforma para ocultar que se está dando un golpe “constante y continuo al Estado de derecho”.

Redacción Madrid