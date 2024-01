Meloni, brindisi compleanno con parlamentari FdI: per regalo un tavolino

MADRID. – All’indomani del suo quarantasettesimo compleanno, brindisi con i parlamentari di Fratelli d’Italia per il premier Giorgia Meloni, organizzato su una delle terrazze della Camera. Al rinfresco tanti volti del governo: dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone a quella per la Famiglia, Eugenia Roccella, dal ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso al ministro per lo Sport, Andrea Abodi, dal ministro della Salute, Orazio Schillaci al ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Presente anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa: “Era un incontro privato, quindi non farò dichiarazioni” ha detto al termine del brindisi la seconda carica dello Stato, intercettato dai giornalisti.

Spumante italiano, una torta Montblanc e una crostata di frutta per festeggiare il presidente del Consiglio, a cui deputati e senatori di Fratelli d’Italia hanno regalato un tavolino basso da salotto, per la sua nuova abitazione.

“Grazie a tutti per gli auguri di compleanno: davvero tanto incoraggiamento del quale farò tesoro. Siete la mia forza, vi voglio bene” ha detto la premier ieri in un video diffuso sui social. Sempre ieri Meloni aveva festeggiato il suo compleanno in diretta a Un Giorno da Pecora, il programma di Rai Radio1: il premier ha spento (virtualmente, visto che era in collegamento video da P. Chigi) le candeline della torta di compleanno che gli hanno fatto trovare i conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, che le hanno dedicato l’immancabile “tanti auguri a te”.

Tra tre anni compirà 50 anni: pensa di festeggiare anche quelli a P. Chigi? “Per forza – ha affermato Meloni – ci tocca”.