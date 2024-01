Calcio, la Roma esonera Mourinho. Daniele De Rossi in pole per sostituirlo

MADRID. – Il colpo di scena si è materializzato intorno alle 9,30 di questa mattina: José Mourinho, si legge in uno scarno comunicato diramato dalla Roma, è stato esonerato. Tutti conoscevano le difficoltà incontrate dalla squadra giallorossa in queste ultime partite, ma pochi potevano davvero immaginare un epilogo così immediato. E la notizia sta facendo il giro del mondo pallonaro. In queste ore, l’ex capitano e bandiera Daniele De Rossi, è a un passo dalla panchina giallorossa, anche se manca l’ufficialità. Un dettaglio da non trascurare.

Il comunicato e l’addio, nonostante l’ottimo cammino europeo

“Ringraziamo José a nome tutti noi dell’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso – si legge nella comunicazione ufficiale del club capitolino – Conserveremo per sempre grandi ricordi della sua gestione, ma riteniamo che, nel migliore interesse del club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro”.

Si interrompe così, in modo brusco e traumatico, un idillio durato due anni e mezzo e che ha portato l’allenatore portoghese a vincere sulla panchina della Roma una Conference League e ad arrivare ad una finale di Europa League, costellata dai macroscopici errori di un arbitro che ha impedito ai giallorossi di conquistare il bis europeo.

Ma non solo: Mourinho ha avuto il merito di ricompattare l’ambiente, restituendo ad una tifoseria calda ed appassionata l’orgoglio e l’entusiasmo di andare allo stadio. Prova ne sia l’innumerevole serie di sold out dell’Olimpico, con 65.000 spettatori presenti ad ogni match casalingo della Roma.

Sul piano più squisitamente sportivo, l’allenatore portoghese ha avuto dunque lo storico merito di regalare ai tifosi capitolini un trofeo (la Conference League, vinta nel 2022) che mancava al club da 15 anni e, al calcio italiano, un alloro europeo che mancava da 12 anni.

Daniele De Rossi pronto a subentrare: sabato c’è il Verona

Con molta probabilità (anche se ancora non c’è l’ufficialità) sarà Daniele De Rossi a raccogliere la (pesante) eredità di Mourinho. Un allenatore, De Rossi, appena all’inizio della sua carriera, e che è stato già esonerato lo scorso anno dalla Spal in serie B. Basterà la grinta e l’impegno dell’ex “capitan futuro” per risollevare le sorti dei giallorossi?