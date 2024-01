Cis, 44 per cento degli uomini ritiene che siano discriminati

MADRID – Gli uomini discriminati? Pare sia proprio così o, almeno, è questa la percezione. Stando al “Centro di Ricerca Sociologica”, il 44 per cento degli uomini in Spagna considera che il femminismo abbia raggiunto livelli tali che ora sono gli uomini a sentirsi discriminati.

L’indagine demoscopica in questione, “Percezione dell’Uguaglianza tra Uomini e Donne e Stereotipi di Genere”, realizzata dal Cis illustra il disagio che provocano le conquiste femministe; un disagio che sovente porta ad un rifiuto all’estensione di tutti i diritti civili alle donne.

La percezione degli uomini è condivisa, in misura crescente, dalle donne. Il 32,5 per cento del “gentil sesso” consultato ritiene che si sia superato il limite e che si sia andato oltre l’uguaglianza. Dunque, sono ora gli uomini ad essere discriminati.

Il CIS ha indagato su alcuni aspetti relativi l’uguaglianza di genere. Per esempio, il 35,7 per cento delle donne, ritiene che i complimenti non dispiacciano e il 45,7 per cento che le critiche alle battute sessiste siano esagerate.

L’indagine demoscopica, comunque, rivela che il 54,6 per cento degli intervistati, e delle intervistate, negano che i grossi passi avanti fatti in materia di uguaglianza di genere abbia creato squilibri e alimentato discriminazioni nei confronti degli uomini.

Quella pubblicata è la prima indagine che realizza il Cis sull’uguaglianza di genere. Sono stati intervistate quattromila persone. Di queste, il 10,3 per cento ha affermato non sentirsi femminista mentre il 5,8 per cento si è dichiarato “molto femminista”.

