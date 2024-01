Caso Pozzolo, Nordio: “Mi inchino al segreto istruttorio”. Renzi: “Toccato il fondo”

MADRID. – “La notte di capodanno avete toccato il fondo, cercate di rialzarvi”. Va all’attacco della maggioranza il senatore e leader di Italia Viva Matteo Renzi, che durante il question time in Senato ha interrogato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito sugli agenti di polizia penitenziaria assegnati alla scorta del sottosegretario Andrea Delmastro (che ha la delega al corpo), con riferimento a quanto avvenuto la notte del 31 dicembre.

L’episodio è quello arcinoto in provincia di Biella, dove nel corso di un veglione (a cui era presente lo stesso sottosegretario) un colpo partito da una pistola, regolarmente detenuta dal deputato di Fdi Emanuele Pozzolo, in circostanze da chiarire, ha ferito il genero di un uomo della scorta di Delmastro.

“Non vi è nulla di scandaloso se a una manifestazione conviviale partecipano anche le persone che devono tutelare chi partecipa a quella situazione conviviale” afferma il guardasigilli, aggiungendo che “non può e non deve esservi alcun sospetto di contiguità partitica, politica, ideologica o altro tra gli uni e gli altri”.

Nordio afferma: “Dovendo parlare da ministro, non posso che inchinarmi di fronte a quello che è il segreto istruttorio. Sono in corso delle indagini, sarebbe improprio, forse addirittura delittuoso, se io qui rivelassi delle cose, ammesso che le sapessi. Se devo dire la verità, non le so perché il segreto istruttorio è stato, per fortuna, doverosamente tutelato. Va da sé che, nel momento in cui un domani dovessero emergere da parte della magistratura delle ricostruzioni adeguate ed obiettive, sarei il primo a riferirle davanti a questo onorevole consesso. Più di tanto non posso dire perché noi ci inchiniamo di fronte a quella che è l’autonomia e la tanto decantata indipendenza della magistratura”.

Opposizioni all’attacco

“È chiaro che qualcuno sta mentendo agli italiani e c’è da augurare che non abbia mentito a lei nella relazione – replica Renzi parlando al ministro – Le domando: lei è in grado di stabilire quello che è successo? Perché io l’ho messa in modo ironico, ma qui c’è una pistola che ha colpito un uomo e poteva ucciderlo in una sala piena di bambini. Se questo vi sembra un comportamento degno di una persona che riveste il ruolo di deputato, evidentemente abbiamo due concetti diversi di dignità”.

Sullo stesso tema anche il Pd ha interrogato Nordio: “Delmastro dovrebbe dimettersi, altrimenti dovrebbe essere la presidente Meloni a farlo dimettere, a togliergli deleghe che non può mantenere – ha detto il senatore dem Walter Verini – La nostra segretaria ieri ha detto che Meloni è prigioniera del proprio passato. Aggiungo che è prigioniera anche del proprio presente, di alcuni sodali di partito inadeguati, che non sanno cosa sia il senso dello Stato e questo, ministro, mi dispiace dirglielo, ma insieme alla sua complice inerzia, carica anche lei e il governo di una grave responsabilità”.