Vescovi africani al Papa: “Nessuna benedizione a coppie gay”

ROMA. – Nessuna benedizione alle coppie omosessuali nella Chiesa d’Africa”: si intitola così la lettera a firma del cardinale Fridolin Ambongo Besungu, arcivescovo di Kinshasa, presidente del Simposio delle conferenze episcopali di Africa e Madagascar, per chiarire la posizione dei vescovi africani in merito alla dichiarazione “Fiducia Supplicans”, della Congregazione per la Dottrina della Fede, che apre alla possibilità di benedire, seppure con alcune limitazioni e indicazioni, coppie irregolari e coppie omosessuali.

“Noi, vescovi africani, non riteniamo appropriato per l’Africa benedire unioni omosessuali o coppie dello stesso sesso perché, nel nostro contesto, causerebbe confusione e sarebbe in diretta contraddizione con la dottrina della Chiesa”, è la conclusione della dichiarazione.

“Alcuni Paesi – si legge – preferiscono avere più tempo per approfondire la Dichiarazione. Dichiarazione che, di fatto, propone la possibilità di queste benedizioni ma non le impone. In ogni caso, continueremo a riflettere sul valore del tema generale di questo documento, al di là delle sole benedizioni per le coppie in situazione irregolare”.

(Ssa/askanews)